Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı.



İMZALAR ATILACAK

Başkan Erdoğan ve Sonko ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza törenine katılacak.

Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)

Sonko'nun 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirildi. Görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Stratejik ortaklık seviyesindeki işbirliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ousmane Sonko (AA)

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.