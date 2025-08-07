Son Dakika
Esenyurt'ta taksici dehşeti: Tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı
PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Sonko ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza törenine katılacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı.


İMZALAR ATILACAK
Başkan Erdoğan ve Sonko ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza törenine katılacak.

Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)

Sonko'nun 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirildi. Görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Stratejik ortaklık seviyesindeki işbirliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ousmane Sonko (AA)Ousmane Sonko (AA)

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Borsa İstanbul
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Türk Telekom
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli
Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...