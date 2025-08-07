127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ) yerli ve milli yük vagonu üretimini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Sadece 2025 yılında 127 yeni nesil yerli ve milli yük vagonunu raylara indirdik." ifadelerini kullandı.

127 yeni nesil milli yük vagonu raylarda (takvim fotoğraf arşivi) SINIFININ EN AYIRT EDİCİ ÜRÜNÜ Uraloğlu, "Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları" (TSI) Sertifikasına sahip yeni nesil milli yük vagonları Sggmrs ve Sggrs'nin yurtiçinde olduğu gibi uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığını belirterek, "Sggmrs vagonlarına iki adet 45'lik, 2 adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebilirken, Sggrs vagonlarına 2 adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebiliyor. Özellikle Sggmrs tipi yeni nesil milli yük vagonumuz 29,5 metre uzunluğu, iki vagonluk konteyneri tek vagonda taşıyabilme özelliği, rakiplerinden 9,5 ton daha hafif olması ve eş değer vagonlara göre 4 ton daha fazla yük taşıyabilmesiyle sınıfının en ayırt edici ürünü haline geldi" dedi.