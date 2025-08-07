Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"

Ercan, burada yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaparak "Biz sizler gibi daha fazla annelerin canı yanmasın, daha fazla annelerimizin yürekleri yanmasın, evlere ateş düşmesin istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde de 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz hamdolsun başlamış durumda." dedi.

Başkan Erdoğan'ın ʺTerörsüz Türkiyeʺ mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | ʺBir daha annelerin gözyaşları akmasınʺ (AA)

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE ÖZEL SESLENMEK İÇİN BU MEKTUBU YAZDI"

Sürecin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ercan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan bu adım çok değerli, çok kıymetli. Biz tabii kendisini çok daha iyi ifade etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile kendisinin kaleme aldığı şehit ailelerimize mektubu, Kadın Kolları olarak bu süreçte ziyaret ederek ailelere teslim edeceğiz. Sadece şehit aileleri ve gaziler değil, tüm vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine ve gazilere özel seslenmek için bu mektubu yazdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm vatandaşlarımıza yönelik mektuplarını da tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kadın Kolları olarak başlatıyoruz, diğer tüm kademelerle bu mektupları ulaştıracağız."

Türkiye olarak her zaman düşmana karşı teyakkuz halinde olunduğunu dile getiren Ercan, birlik beraberliği her daim korumak ve bölünmelere fırsat vermemek üzere bu sürecin başlatıldığını belirterek "Şehitlerimizin ve gazilerimizin canları, aileleri bizlerin baş tacıdır. Sizler her zaman bizim baş tacımızsınız." diye konuştu.