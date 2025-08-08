Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı Güvenlik Kabinesi tarafından onaylandı.
HAMAS'TAN TEPKİ: BEDELİ AĞIR OLACAK
Hamas, soykırımcı İsrail'in Gazze'de saldırıları genişletme kararına, "Netanyahu esirleri umursamıyor, İsrail ordusu için saldırıları genişletmenin bedeli ağır olacak" yanıtını verdi.
Hamas, işgal kararına verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi:
"Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine indirilmiş bir darbe, Gazze'yi kontrol altına alma soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı.
Gazze'deki saldırıları genişletme planı "Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını" gözler önüne serdi.
Gazze işgale ve vesayet kurma girişimlerine direnecek. Filistin halkına yönelik saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak"
NETANYAHU'NUN KANLI PLANI
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın da "yeşil ışık yaktığı" söylenen işgal planına ilişkin detayları paylaştı.
Basındaki haberlere göre, işgal planı kapsamında ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek.
Bölgedeki Filistinler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra Gazze kentine kara saldırısı başlatılacak ve işgal edilecek.
İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgeler de hedef alınacak.
İsrail'in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin içinde bulundukları durumu daha da çıkmaz hale getirecek işgal planının 4-5 ay sürmesi öngörülüyor.
ULUSLARARASI TEPKİLERİ ÖNLEMEK İÇİN YARDIMLARLA GÖZ BOYANACAK
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyona yakın Filistinli zorla bir kez daha yerinden edilirken, uluslararası tepkileri önlemek için bölgeye yapılacak yardımlar artırılacak.
Yardımlar konusunda Trump devreye girecek ve Gazze'de yardım dağıtım noktaları 4'ten 16'ya çıkarılacak ve en az 1 milyar dolarlık yardım açıklanacak.
Bu 1 milyar dolarlık yardım, ABD ve diğer ülkeler tarafından karşılanacak.
GAZZE'NİN YÜZDE 88'İ İŞGAL VE "TAHLİYE EMİRLERİ" ALTINDA
Yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip ve 2,3 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'nin büyük kısmı işgal altında.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 88'i İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden eden sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor.
İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlıkla mücadele eden yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, Gazze'nin yalnızca yüzde 12'lik kısmına sıkışmış durumda.
KANLI PLANA ONAY
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.
Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.
SİVİLLERİ YERLERİNDEN EDECEKLER
Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.
"NİYETİMİZ İŞGALDİR"
Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." dedi. Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.
Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.
Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.
Bu şartlar şöyle sıralandı:
- Hamas'ın silahsızlandırılması
- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi
- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi
- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi
- Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması