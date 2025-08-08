Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Korkunç gerçek ise günler sonra yapılan otopsiyle ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre parmak izi eşleşmesinde cesedin 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü otopark saldırısında yüzüne aldığı kurşunla yaralı halde kurtulmayı başaran Hayati Hayim Aroya'ya ait olduğu tespit edildi. Polis, olayın 20 yıl önceki infazla bağlantısının olup olmadığını araştırırken, katil yada katillere henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Hayati Hayim Aroya ve Hüseyin Saral

HÜSEYİN SARAL'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIDAN KURTULDU

Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in sağ kolu ve yakın akrabası Zekeriya Kocaman ile 4 adamı ile Sarallar grubundan Mert Altan Sarıyıldız ve adamlarının 4 Ekim 2004'te İstanbul'da Kamber Ocaklı'nın işyerinde yaptıkları toplantı, silahlı çatışmaya döndü. Sarallardan Mert Altan Sarıyıldız'ın ağır yaraladığı Sedat Şahin'in sağ kolu Zekeriya Kocaman felç kaldı. Olaydan Hüseyin Saral'ı sorumlu tutan Sedat Şahin, intikam yemini etti. Bunun üzerine İtalya'ya kaçan Hüseyin Saral, 29 Ekim 2004'te uyuşturucuyla yakalandı.

Şahinler grubu da bu olayla Saral'ın İtalya'da olduğunu öğrendi. 3 ay cezaevinde kalan Saral, 26 Ocak 2005'te serbest bırakıldı. Haberi alan Sedat Şahin ve yakın bir adamı ile İtalya'ya gitti. Hüseyin Saral'ın yerini tespit eden Sedat Şahin ve adamı, 31 Ocak 2005'te bir alışveriş merkezinin otoparkında, çapraz ateşe tutarak öldürdü. Yanında bulunan kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya ise yaralı kurtuldu.