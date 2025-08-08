Son Dakika
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı! Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
PODCAST CANLI YAYIN

Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar

İtalya’nın Milano kentinde 23 Temmuz gecesi, Sesto San Giovanni’deki bir stüdyo dairede çıkan yangın, korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı. Yatağa bağlanarak yakılan 60-65 yaşlarındaki bir erkeğin cesedi, otopsi sonucu 20 yıl önce Hüseyin Saral’ın Roma’daki suikastından yaralı kurtulan kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya’ya ait çıktı. Hayati Hayim Aroya'nın karın ve kasık bölgesine 30 makas darbesi aldığı, ardından yakıldığı belirlendi. Dairenin duvarlarında Hüseyin Saral’ın 2005’teki infazına dair gazete kupürleri bulunurken, “Yapma” diye bağırışlar duyan apartman sakinlerinin ifadeleri cinayetin vahşetini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar

20 yıl önce öldürülen organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya korkunç şekilde infaz edildi.

YANGIN İHBARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
İtalya'da geçen 23 Temmuz gecesi, Milano'ya bağlı Sesto San Giovanni şehrindeki bir stüdyo daireden dumanlar çıktığını gören apartman sakinleri durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, önlem amacıyla binayı boşaltırken, yangını da kısa sürede kontrol altına aldı. Daireye giren ekipler, yangının başladığı yatak odasında, yatağa bağlanmış şekilde vücudunun üst kısmı tamamen yanmış 60-65 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı.

30 MAKAS DARBESİ
Yerde de kanlı bir makas bulundu. Odanın duvarlarında ise dönemin organize suç örgütü liderlerinden Hüseyin Saral'ın, 31 Ocak 2005'te İtalya'nın Roma kentindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın yer aldığı gazete kupürlerinin yapıştırıldığı görüldü. Polis tarafından yapılan detaylı incelemede ise kurbanın önce karın ve kasık bölgesinde 30 kez makas saplandığı, ardından da yatağa bağlanarak yakıldığı tespit edildi.

Hayati Hayim AroyaHayati Hayim Aroya

"YAPMA" DİYE BAĞIRMIŞ
Korkunç infazın yaşandığı 130 numaralı stüdyo dairenin resmi olarak Bicacca Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenciye kiralandığı tespit edilirken, İtalyan polisi soru işaretleriyle dolu cinayet için soruşturma başlattı. Apartman sakinleri yangın başlamadan önce daireden bağırış sesleri duyduklarını, içeriden son olarak bir kişinin "Yapma" diye bağırdığını, daha sonra sonra ise daireden dumanlar çıkmaya başladığını söyledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Korkunç gerçek ise günler sonra yapılan otopsiyle ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre parmak izi eşleşmesinde cesedin 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü otopark saldırısında yüzüne aldığı kurşunla yaralı halde kurtulmayı başaran Hayati Hayim Aroya'ya ait olduğu tespit edildi. Polis, olayın 20 yıl önceki infazla bağlantısının olup olmadığını araştırırken, katil yada katillere henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Hayati Hayim Aroya ve Hüseyin SaralHayati Hayim Aroya ve Hüseyin Saral

HÜSEYİN SARAL'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIDAN KURTULDU
Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in sağ kolu ve yakın akrabası Zekeriya Kocaman ile 4 adamı ile Sarallar grubundan Mert Altan Sarıyıldız ve adamlarının 4 Ekim 2004'te İstanbul'da Kamber Ocaklı'nın işyerinde yaptıkları toplantı, silahlı çatışmaya döndü. Sarallardan Mert Altan Sarıyıldız'ın ağır yaraladığı Sedat Şahin'in sağ kolu Zekeriya Kocaman felç kaldı. Olaydan Hüseyin Saral'ı sorumlu tutan Sedat Şahin, intikam yemini etti. Bunun üzerine İtalya'ya kaçan Hüseyin Saral, 29 Ekim 2004'te uyuşturucuyla yakalandı.

Şahinler grubu da bu olayla Saral'ın İtalya'da olduğunu öğrendi. 3 ay cezaevinde kalan Saral, 26 Ocak 2005'te serbest bırakıldı. Haberi alan Sedat Şahin ve yakın bir adamı ile İtalya'ya gitti. Hüseyin Saral'ın yerini tespit eden Sedat Şahin ve adamı, 31 Ocak 2005'te bir alışveriş merkezinin otoparkında, çapraz ateşe tutarak öldürdü. Yanında bulunan kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya ise yaralı kurtuldu.

Sarallar suç örgütüne operasyon! Ali Uğur Uzun, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındıSarallar suç örgütüne operasyon! Ali Uğur Uzun, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı
Sarallar suç örgütüne operasyon! Ali Uğur Uzun, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Borsa İstanbul
CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Dublin'de Tammy Abraham şov! St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...