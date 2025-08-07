Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Yalova'dan Yunanistan'a gitmek için ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay (43), kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu. 3 gündür devam eden aramalarda Yukay’ın izine hala ulaşılamadı. Yürütülen soruşturma kapsamında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 AĞUSTOS'TA KAYBOLDU
Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.
MOTOR SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ
Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası'nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi. Baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.
YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit Yukay isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" dedi.
"TANKER" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.
YÜK GEMİSİ KAPTANI YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE ADLİ KONTROLLE SERBEST
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"HERHANGİ BİR ÇARPIŞMA OLMADI"
Şüpheli yük gemisi kaptanı C.T., mahkemede verdiği ifadesinde, ''Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adasını geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M. S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm.
İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim.
Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an ki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi'' dedi.
Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİ KAPTANIN KULLANDIĞI GEMİ GÖRÜNTÜLENDİ
BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Açıklamada, ''4 Ağustos 2025 günü saat 23:40'da Bursa 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, 'Halit YUKAY (E-43)' isimli şahsın Türk bayraklı GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'dan saat 15:10 sularında çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket ettiği ancak kendisinden haber alınamadığının Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığımıza bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.
Yürütülen çalışmalar süresince muhtemel çatma ihtimaline yönelik yapılan araştırmalar kapsamında Türk Bayraklı AREL 7 isimli ticari kuru yük gemisi hakkında ihbar, kuvvetli şüphe ve deliller tespit edilmesi üzerine yürütülmekte olan soruşturma işlemleri neticesinde bahse konu gemi kaptanı olan *C.T. (E- 61) isimli şahıs 06 Ağustos 2025, saat 23:00'de Yalova'da gözaltına alınmıştır. Alınan ifadesi doğrultusunda 07 Ağustos 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemede *Taksirle ölüme sebebiyet verme sebebiyle hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması* kararı verilmiştir. Olayın aydınlatılması maksadıyla adli yönden soruşturma işlemleri sürdürülmektedir. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında halihazırda kazazedeye ilişkin herhangi bir emareye rastlanmamış olup Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve yüzer unsurlar tarafından çalışmalara aralıksız devam edilmektedir'' ifadeleri kullanıldı.