Son Dakika
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
PODCAST CANLI YAYIN

Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usulleri ve yol haritası belli oldu. 12 maddelik bir protokol çizildi. Ana gündem terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek olarak belirlendi. Komisyonun yaz boyu değil yıl boyu çalışacağı öğrenildi. Kararlar nitelikli çoğunlukla alınacak. DEM Parti ilk toplantıya "İmralı" önerisiyle geldi. Komisyon, ikinci toplantısını Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yarın yapacak. Kalın ve Bakanlar sahadaki son durumu anlatacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek için geçtiğimiz günlerde mesaisine başladı.

Komisyon, ikinci toplantısını Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapacak. Kalın ve Bakanlar sahadaki son gelişmelere dair komisyona bilgi verecek. Silah bırakmada gelinen noktayı anlatıp komisyonun sorularını yanıtlayacak. Toplantının basına kapalı olarak yapılması planlanıyor.

DEM PARTİ'DEN İMRALI ÖNERİSİ

İlk toplantıda partiler önümüzdeki döneme ilişkin önerilerini dile getirdi. DEM Parti temsilcilerinin, komisyonun bir heyet oluşturarak İmralı'ya gitmesini önerdiği öğrenildi.




12 MADDELİK PROTOKOL ÇİZİLDİ: TERÖR TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK

Öte yandan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usulleri ve yol haritası belli oldu. 12 maddelik bir protokol çizildi.

Ana gündem terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması olarak belirlendi.

İşte madde madde o protokol:

TERÖR VE DEMOKRASİ: Komisyonun amacı 'Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak' olarak çizildi.

KANUN TASLAKLARI: Komisyon bu amaç ve doğrultuda 'ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak.

Kamuoyunun komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesi' sağlanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ʺTerörsüz Türkiyeʺ hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısında (AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ʺTerörsüz Türkiyeʺ hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısında (AA)

BAŞKAN KURTULMUŞ: Komisyon başkanlığı görevini TBMM Başkanı olarak Numan Kurtulmuş yapacak. Kendisi olmazsa görevlendireceği bir üye toplantıyı yönetecek.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK: Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının 5/3 çoğunluğu ile alınacak. Bunun dışındaki kararlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak.

HENÜZ NETLEŞMEDİ: Komisyon toplantısında nitelikli çoğunluk için üye sayısının 51 mi yoksa 48 mi (İyi Parti üye vermediği için) olacağı tartışıldı. Net bir karar çıkmadı. Bu konu önümüzdeki günlerde netleştirilecek ancak kulislerde 48'in ağırlık kazandığı belirtiliyor.

TUTANAKLAR: Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak.




ÜNİVERSİTELER VE STK: Komisyon gerekli görürse kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilecek.

BAZI TOPLANTILAR KAPALI: Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar basına açık olacak.

31 ARALIK'A KADAR: Komisyon 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. Sürenin bitiminde üye tam sayısının 5/3 çoğunluğuyla süre her defasında iki aya kadar uzatılabilecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuştan beka meselesi vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenlemeMilli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuştan beka meselesi vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme

PKKdan komisyona ilk sabotaj! Elebaşı Mustafa Karasu şart koşup pazarlığa yeltendi | YPG için ABD ve İsraile yalvardıPKKdan komisyona ilk sabotaj! Elebaşı Mustafa Karasu şart koşup pazarlığa yeltendi | YPG için ABD ve İsraile yalvardı


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
CHP'li İBB'de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
Borsa İstanbul
Sahte diploma skandalında kan donduran yeni detaylar! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler
Meteoroloji'den yeni yağış alarmı: İstanbul, Bursa ve 15 ilde gök gürültülü sağanak bastıracak! O saatte fırtına ile kuvvetleniyor
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Türk Telekom
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Damlaya Damlaya ev olur!
Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü
De Kuip'te teslimiyet! Feyenoord - Fenerbahçe: 2-1 | MAÇ SONUCU
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
Beşiktaş'tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak
AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak