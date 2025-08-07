Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek için geçtiğimiz günlerde mesaisine başladı.



Komisyon, ikinci toplantısını Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapacak. Kalın ve Bakanlar sahadaki son gelişmelere dair komisyona bilgi verecek. Silah bırakmada gelinen noktayı anlatıp komisyonun sorularını yanıtlayacak. Toplantının basına kapalı olarak yapılması planlanıyor.



DEM PARTİ'DEN İMRALI ÖNERİSİ İlk toplantıda partiler önümüzdeki döneme ilişkin önerilerini dile getirdi. DEM Parti temsilcilerinin, komisyonun bir heyet oluşturarak İmralı'ya gitmesini önerdiği öğrenildi.







12 MADDELİK PROTOKOL ÇİZİLDİ: TERÖR TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK



Öte yandan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usulleri ve yol haritası belli oldu. 12 maddelik bir protokol çizildi.



Ana gündem terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması olarak belirlendi.



İşte madde madde o protokol:



TERÖR VE DEMOKRASİ: Komisyonun amacı 'Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak' olarak çizildi.



KANUN TASLAKLARI: Komisyon bu amaç ve doğrultuda 'ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak.



Kamuoyunun komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesi' sağlanacak.