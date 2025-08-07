Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai

Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin düzenlenmesi yönünde anlaşmaya varıldığını duyurdu.Kremlin duyurdu: Putin Trump ile görüşecek
PUTİN-TRUMP ZİRVESİ İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI
Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yury Ushakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı ve her iki taraf da organizasyon üzerinde çalışmaya başladı" dedi.
RUS BASINI ADRES VERDİ
Putin ve Trump'ın görüşme yerinin kararlaştırıldığı bildirdildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre yer daha sonra duyurulacak. Azerbaycan ve Rus basınının belirttiğine göre görüşme Antalya ya da Dubai'de yapılacak.
ZELENSKİY KATILACAK MI?
Ayrıca, Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff'un Putin, Trump ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme fikrini gündeme getirdiği, ancak Moskova'nın bu konuda yorum yapmadığı bildirildi.