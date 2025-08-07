Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai

Son Dakika
Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin düzenlenmesi yönünde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşme yerinin belli olduğu fakat henüz açıklanmayacağı belirtildi. Öte yandan Azerbaycan ve Rus basınının belirttiğine göre görüşme Antalya ya da Dubai'de yapılacak.

Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin düzenlenmesi yönünde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

PUTİN-TRUMP ZİRVESİ İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yury Ushakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı ve her iki taraf da organizasyon üzerinde çalışmaya başladı" dedi.

RUS BASINI ADRES VERDİ

Putin ve Trump'ın görüşme yerinin kararlaştırıldığı bildirdildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre yer daha sonra duyurulacak. Azerbaycan ve Rus basınının belirttiğine göre görüşme Antalya ya da Dubai'de yapılacak.

ZELENSKİY KATILACAK MI?

Ayrıca, Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff'un Putin, Trump ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme fikrini gündeme getirdiği, ancak Moskova'nın bu konuda yorum yapmadığı bildirildi.

