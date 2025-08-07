Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle

Kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de yeni hamleler için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sırada 10 numara hamlesi var.
AVRUPA'YA KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, eşleşmenin ilk maçında Hollanda'dan 2-1'lik yenilgi ile döndü ve tur Kadıköy'de oynanacak maça kaldı.
MAÇTN DAKİKALAR - İLK YARI
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, Hollanda ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı.
19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-0.
41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi.
45+2. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Steijn geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.