Son Dakika
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Esenyurt'ta taksici dehşeti: Tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle

Yıllardır süren şampiyonluk hasretini dindirmek ve mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu dört koldan sürüyor. Kanarya, daha önce Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle

Kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de yeni hamleler için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sırada 10 numara hamlesi var.

AVRUPA'YA KÖTÜ BAŞLANGIÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında uzatma dakikalarında yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, eşleşmenin ilk maçında Hollanda'dan 2-1'lik yenilgi ile döndü ve tur Kadıköy'de oynanacak maça kaldı.

MAÇTN DAKİKALAR - İLK YARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, Hollanda ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı.

19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-0.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi.

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Steijn geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR - İKİNCİ YARI

58. dakikada Fenerbahçe'nin yaz dönemi transferleri Jhon Duran ve Nelson Semedo, ilk resmi maçlarına çıkmak üzere oyuna dahil oldu. Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci kenara geldi.

İkinci yarıda tempo artıran Kanarya, Sofyan Amrabat ile dakika 86'da eşitliği yakaladı.

90+1'de Anis Hadj Moussa'nın golü ile Feyenoord, yeniden öne geçti ve mücadele 2-1 sonuçlandı.

KANARYA'NIN TUR İHTİMALLERİ

Feyenoord ile oynadığı mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, 12 Ağustos'ta Kadıköy'de rövanş için sahaya çıkacak. İşte sarı lacivertlilerin turu geçmesi için tüm ihtimaller...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz, Hollanda ekibiyle 12 Ağustos'ta rövanş maçına çıkacak.

MOURINHO: OYUNU DOMİNE ETTİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, takımı beğendiğini ifade etti.

Mourinho; "Bugün oyuncularımın gösterdiği performanstan çok memnunum. Sadece birkaç hata dışında. Ancak takımın performansından mutluyum. Özellikle ikinci yarıda bu harika stat, sessizliğe büründü. Karşımızdaki iyi takım sıkıntılar yaşadı. Oyunu domine ettik. İkinci maçta, rakibin buradan oluşturduğu atmosferin aynısının oluşturulmasını temenni ediyorum. Şunu söylemek istiyorum, özellikle yaz transfer döneminde birçok haber çıkar. Benim için de çok telefon görüşmesi yaptığımı, menajerlerle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece Skriniar ile görüştüm. Haberler, her zaman haberlerdir. Türkiye'de yazarlar, 'Şu oyuncu gidiyor' diye. Haberler böyledir.

Oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. İkinci maçı aynı oyuncularla oynayacağız. Tek artı Talisca olacak. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bize yardımcı olabilir. Kaybettikten sonra hakemleri eleştirmemle ünlüyüm ama bugün hakem muhteşemdi. Dünya klasında bir yönetim sergiledi. Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz." dedi.

VAN PERSIE'DEN MOURINHO'YA YANIT

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Van Persie, ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Şimdiden İstanbul'a hoş geldiniz, Kadıköy'e hoş geldiniz, cehenneme hoş geldiniz" sözlerine de yanıt verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Mourinho'nun sözlerine "Eğer doğru anladıysam, cehenneme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kadıköy'de çok sayıda maça çıktım, harika bir atmosfer olacak. Ama bizim stadımızda da ambiyans her zaman çok güçlü. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz hiçbir şeyi kazanmadık ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Van Persie, "Oyuncularım sahaya müthiş bir enerjiyle çıktı. İlk yarıda yalnızca 1 değil, birkaç gol bulmayı hak ettik. Fenerbahçe'nin bir pozisyonu vardı, kalecimiz o anlarda çok iyiydi. Bazı oyuncularım gerçekten çok iyi performans sergiledi, bu da beni mutlu etti. Fenerbahçe uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Belki onların sahasında 10 top kaptık ve bu bizim için çok değerliydi. Ancak ikinci yarıda baskıdan çıkmakta zorlandık. Yine de ayakta kaldık, bazı fırsatlar yakaladık ve çok güzel bir golle maçı kazandık. Her şey Kadıköy'deki maça bağlı. Bence iki takımın da tur şansı eşit. Ama bugünkü oyuna bakarsak biz biraz daha iyiydik. İlk yarıda farkı açabilirdik. Yine de son saniyede gelen golle 2-1 kazandığımız için memnunuz." diye konuştu.

HOLLANDA BASININDA FENERBAHÇE MANŞETLERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 mağlup oldu ve tur şansını İstanbul'daki rövanş maçına bıraktı. Karşılaşma, Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı.

İşte atılan başlıklar;

Tubantia: "Anis Hadj Moussa'nın son dakikalarda attığı etkili kafa golüyle Feyenoord, Türkiye'ye 2-1 önde gidiyor."

RTL: "Feyenoord, De Kuip'te uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi mağlup etti."

Volkskrant: "Feyenoord, ilk yarıda sergilediği canlı oyunla Rotterdam'daki yaz akşamına özel bir renk kattı. İkinci yarıda temposu düşse de sahadan galip ayrıldı."

ESPN: "Dirençli Feyenoord, Fenerbahçe'yi son dakikalarda yıktı."

NU.nl: "Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'ye ağır bir darbe indirdi."

NOS: "Feyenoord, uzatma dakikalarında Mourinho'nun Fenerbahçe'sini mağlup ederek zaferle ayrıldı."

AD: "Hadj Moussa'nın son dakika golüyle Feyenoord, İstanbul'daki rövanş öncesi moral depoladı."

De Telegraaf: "Feyenoord, doğum günü olan teknik direktör Robin van Persie yönetiminde, Kuip'te Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti."

OĞUZ AYDIN'DAN FLAŞ TEPKİ

Fenerbahçe'nin Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçının ardından, milli futbolcu Oğuz Aydın'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Aydın, karşılaşmanın ardından Instagram hesabını kapatarak sosyal medyada sessizliğe büründü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar bazı oyuncuları performansları nedeniyle eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilerin hedefi haline gelen Oğuz Aydın, sosyal medya hesabı Instagram'ı dondurdu. Milli oyuncunun bu adımının, yaşanan eleştirilerden kaynaklandığı iddia ediliyor.

TALISCA MÜJDESİ

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Anderson Talisca'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'ye rövanş öncesi Brezilyalı yıldızdan müjdeli haber geldi. Tecrübeli futbolcu, Kadıköy'de takımının yanında olacak.

Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Anderson Talisca, sarı lacivertli forma ile 23 maçta 12 gol katkısı verdi.

TRANSFERE DEVAM

Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'dan istediği sonuçla dönemeyen Fenerbahçe'de transfer için yoğun mesai harcanıyor. Oyunun merkezinin emanet edilerek yaratıcılık adına hamle yapılmasını kararlaştıran sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun ardından bir bomba daha patlatmak amacında.

EVANDER İÇİN OPERASYON

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Amerika MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Brezilyalı yıldız Evander'i gündemine aldı. Daha önce Galatasaray ile anılan 10 numara oyuncusu için Fenerbahçe devreye girdi.

100'DEN FAZLA GOLÜ VAR

Fransa merkezli spor sitesi Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki Evander ile ciddi şekilde ilgileniyor. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Haberde Fenerbahçe'nin transferi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istediği vurgulandı.

BİRÇOK YERDE OYNUYOR

Evander bugüne kadar kulüp düzeyinde toplam 312 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 102 gol atarken, 72 de asist yaparak hücumdaki etkisini gözler önüne serdi. Yüksek skorer kimliğiyle öne çıkan yıldız, 10 numara pozisyonunun yanı sıra forvet arkası ve sol iç pozisyonda da görev alabiliyor.

DANİMARKA'DA ÇIKIŞ YAKALADI

Evander, Avrupa futbolundaki yükselişini Danimarka'nın FC Midtjylland takımında gösterdi. Bu kulüpte tam 167 resmi maça çıkan Brezilyalı, 50 gol ve 38 asistlik katkı sunarak dikkatleri üzerine çekti. Performansı sayesinde birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.

GALATASARAY'A GELMEDİ

Brezilyalı futbolcunun ismi, geçmiş transfer dönemlerinde Galatasaray ile de anılmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirememiş, oyuncu kariyerine MLS'te devam etmişti.

MLS'TE PARLIYOR

Evander, 2025 yılında 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle FC Cincinnati'ye transfer oldu. Önceki kulübü Portland Timbers'ta 61 maçta 26 gol ve 22 asistlik etkileyici bir performans sergileyen oyuncu, yeni takımı Cincinnati'de de formunu korudu. Burada çıktığı 29 maçta 19 gol atan ve 10 asist yapan yıldız futbolcu, ofansif katkısıyla öne çıkıyor.

MOURINHO SKORER OYUNCU İSTİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da hücum hattında yaratıcı ve skorer bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu bilinirken, Evander transferi bu anlamda kritik bir hamle olabilir. Transferin resmiyet kazanması halinde, Brezilyalı yıldız Süper Lig'de yeni bir sayfa açabilir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı
Borsa İstanbul
Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Türk Telekom
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı? 1 şüpheli gözaltında
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...