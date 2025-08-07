Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle

Tecrübeli çalıştırıcı, Mourinho'nun sözlerine "Eğer doğru anladıysam, cehenneme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kadıköy'de çok sayıda maça çıktım, harika bir atmosfer olacak. Ama bizim stadımızda da ambiyans her zaman çok güçlü. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz hiçbir şeyi kazanmadık ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Van Persie, "Oyuncularım sahaya müthiş bir enerjiyle çıktı. İlk yarıda yalnızca 1 değil, birkaç gol bulmayı hak ettik. Fenerbahçe'nin bir pozisyonu vardı, kalecimiz o anlarda çok iyiydi. Bazı oyuncularım gerçekten çok iyi performans sergiledi, bu da beni mutlu etti. Fenerbahçe uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Belki onların sahasında 10 top kaptık ve bu bizim için çok değerliydi. Ancak ikinci yarıda baskıdan çıkmakta zorlandık. Yine de ayakta kaldık, bazı fırsatlar yakaladık ve çok güzel bir golle maçı kazandık. Her şey Kadıköy'deki maça bağlı. Bence iki takımın da tur şansı eşit. Ama bugünkü oyuna bakarsak biz biraz daha iyiydik. İlk yarıda farkı açabilirdik. Yine de son saniyede gelen golle 2-1 kazandığımız için memnunuz." diye konuştu.