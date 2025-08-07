MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu hakkında mahkumiyet kararı ve aranırlığı bulunan FETÖ''nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.
MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Hakan Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.
MANİSA'DA KISKIVRAK YAKALANDI
MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü ortak operasyon sonucunda FETÖ'nün üst düzey mahrem imamı olan Hakan Kahraman Manisa'da kıskıvrak yakalandı.