Beşiktaş'tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok isimle görüşme halinde. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü takviyeleriyle gündemi sarsan siyah beyazlı ekipte üç imza daha yolda. Özellikle biri, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak gibi gözüküyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta yönetim kurulunun transfer operasyonu devam ediyor. Kartal'ın Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele vereceği kadrosunu şekillendirmek için yeni yıldızlar belirlendi.
FELIX UDUOKHAI ŞOKU
Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi sebebiyle St. Patrick's maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada,
"Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.
Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul'da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır."
İfadelerine yer verildi.
SVENSSON'A TALİP YAĞIYOR
Beşiktaş'ta önemli bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte Jonas Svensson'u kadrosuna katmak için Süper Lig'den 2 takımın talip olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda son olarak Beşiktaş'taki o isim için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
Siyah-beyazlılar, sağ bek bölgesine yeni bir oyuncu takviyesi için çalışmalarına devam ederken Jonas Svensson'un ise yoluna Süper Lig'de farklı bir takımda devam etmesi bekleniyor. Akşam'da yer alan habere göre, Fatih Karagümrük'ün Svensson'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Haberde ayrıca Karagümrük haricinde Kocaelispor'un da Norveçli futbolcu için nabız yoklamayı sürdürdüğü belirtildi.
Jonas Svensson'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
NDIDI KOPTU GELİYOR
Beşiktaş, yaptığı takviyelerin ardından bir bomba patlaya daha hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, ilk olarak Tavkim'in duyurduğu yıldız futbolcuyla imza aşamasına geldi.
İSTANBUL YOLCUSU
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Siyah-beyazlılar, Leicester City'nin yıldız ismi Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Nijeryalı futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi ve transfer detayları netleşti.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de istikrarsız bir performans sergileyen ve yeni sezonda Championship'te mücadele edecek olan Leicester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, takımdan ayrılma kararı aldı. Beşiktaş, 6 numara pozisyonu için belirlediği öncelikli hedef olan Ndidi'yi kadrosuna katmak üzere oyuncuyla son temasları kurdu. Yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO
Beşiktaş, Leicester City ile yürüttüğü görüşmelerde yaklaşık 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlamak üzere. Siyah-beyazlılar, ardından Wilfred Ndidi ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Opsiyon maddesine göre, Ndidi'nin performansına bağlı olarak sözleşme 1 yıl daha uzatılabilecek.
ORTA SAHAYA HAREKETLİLİK GETİRECEK
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda orta sahada savunma direncini artıracak bir isim arıyordu. Wilfred Ndidi transferiyle bu bölgedeki eksiklik kapatılmış olacak. 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Premier Lig tecrübesi ve savunma yönü güçlü oyun tarzıyla Beşiktaş'ın orta saha hattına dinamizm kazandıracak.
LEICESTER'A ÖNEMLİ KATKI VERDİ
Wilfred Ndidi, Leicester City formasıyla çıktığı 251 resmi maçta 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Orta sahanın merkezinde özellikle top kapma ve pas arası yapma konusundaki başarısıyla dikkat çeken Ndidi, 2021 FA Cup şampiyonluğu yaşayan kadronun da önemli parçalarından biri olmuştu.
B PLANI ROSARIO
Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Beşiktaş, orta saha transferinde sürpriz gelişmeler yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Wilfred Ndidi transferini sonuçlandırmak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürürken, alternatif bir isim olarak Nice forması giyen Pablo Rosario gündeme geldi.
OLMAZSA HEDEF FRANSA
Ndidi transferinde olası bir pürüz çıkma ihtimaline karşılık Beşiktaş'a alternatif olarak Pablo Rosario önerildi. Fransız ekibi Nice'te forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe teklif edildi.
ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR
Pablo Rosario, geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla toplam 35 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek takımına katkı sağladı. Defansif yönü güçlü olan Rosario, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.
STERLING BOMBASI
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu Raheem Sterling'in durumunu yakından takip ediyor.
KULÜP ARIYOR
Yeni sezonda kanat bölgelerine mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, transfer listesine Raheem Sterling'i dahil etti. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Chelsea tarafından gözden çıkarılması sonrası kulüp arayışına girdiği öğrenildi.
WEST HAM DA İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Fulham, Sterling için resmi temaslara başladı. Fulham'ın transferde bir adım önde olduğu belirtilirken, West Ham United'ın da yıldız isme ilgisinin sürdüğü ifade edildi. Crystal Palace'ın da oyuncuyu listesine aldığı gelen bilgiler arasında.
İLK YAŞAYABİLİR
Raheem Sterling'in geleceği konusunda kesin kararını henüz vermediği belirtiliyor. İngiltere dışındaki seçeneklere de sıcak bakan tecrübeli kanat oyuncusunun, kariyerine farklı bir ligde devam etmeye açık olduğu vurgulandı.
DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Raheem Sterling, İngiltere'nin dev kulüplerinde forma giydi. Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi takımlarda top koşturan yıldız futbolcu, Premier Lig'de 4 şampiyonluk yaşadı. Geçtiğimiz sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren Sterling, İngiltere Milli Takımı'nda ise 82 maçta görev aldı.
KARARINI VERECEK
Beşiktaş, Raheem Sterling transferi için fırsat kollarken, Fulham ve West Ham'ın daha somut adımlar attığı ifade ediliyor. İngiliz yıldızın kariyerine hangi ülkede devam edeceğine önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.
İNGİLTERE'DEN BİR TRANSFER DAHA
Wilfred Ndidi ve Raheem Sterling konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde flaş bir isim daha var. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Tottenham'da oynayan Luka Vuskovic'i gündemine aldı.
GELECEĞİN YILDIZI
İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre Beşiktaş, Almanya'dan Hamburg ve İtalya'dan Genoa, Tottenham'ın 18 yaşındaki Hırvat stoperi Luka Vuskovic için transfer girişiminde bulundu. Genç savunmacı, Avrupa'nın yükselen yetenekleri arasında gösteriliyor.
TOTTENHAM TÜRKİYE'YE SOĞUK
Haberde yer alan bilgilere göre Tottenham, Luka Vuskovic'in gelişimi açısından Türkiye'de forma giymesine sıcak bakmıyor.
BEŞ BÜYÜK LİG ÖNCELİK
İngiliz kulübünün, oyuncunun Avrupa'nın beş büyük liginde gelişimini sürdürmesini tercih ettiği bildirildi.
YÖNETİM KOZUNU SUNACAK
Başkan Serdal Adalı ve ekibi de kabuk değiştirmeye başlayan takımın çok önemli yerlere geleceğini ve bunun için de farklı yatırımlar yapacakları yönündeki doneleri sunarak İngiliz ekibinden genç futbolcuyu almaya çalışacak.