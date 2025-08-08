Son Dakika
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 919 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan 256 kilo ham madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden, 5’i tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 919 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan 256 kilogram ham madde ele geçirildi. Ham maddeden yaklaşık 5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği belirtildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ünün ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve bu ticareti organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı ve görev alan tüm personeli tebrik etti. Yerlikaya, "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

