Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok

CHP 'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibeli sürece zemin hazırladığı söylenen ve "delege pazarı" iddialarıyla mahkemelik olan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin yargı süreci sürüyor. Ekrem İmamoğlu 'nun adayı Özgür Çelik 'in seçildiği kongrede delegelerin para ve belediyede iş vaadiyle manipüle edildiği bizzat CHP'li isimler tarafından dile getirildi.

Cemal Canpolat ʺmağdurʺ sıfatıyla ifade verdi





"MAĞDUR" CEMAL CANPOLAT: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM



"Sözlerimin arkasındayım" diyen Canpolat, "Devlet kimin ne yaptığını, kimin ne olduğunu biliyor. Devlete rağmen bir şey olmaz. İçeride ve dışarıda birliğe ihtiyacımız var. Türkiye üzerinde hesabı olanlara karşı birlik içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU'NU İŞARET EDİP "HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK" DEDİ



Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Cemal Canpolat, "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok" dedi.