Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok

CHP'nin şaibeli kurultayına zemin hazırlayan İstanbul İl Kongresi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Kongrede CHP İstanbul İl Başkan Özgür Çelik'e karşı Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak yarışan Cemal Canpolat "mağdur" sıfatıyla ifade verdi. "Sözlerimin arkasındayım" diyen Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere delegelerin para ve belediyede iş vaadiyle İmamoğlu tarafından manipüle edildiği bizzat Cemal Canpolat tarafından dile getirilmişti.

Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibeli sürece zemin hazırladığı söylenen ve "delege pazarı" iddialarıyla mahkemelik olan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin yargı süreci sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in seçildiği kongrede delegelerin para ve belediyede iş vaadiyle manipüle edildiği bizzat CHP'li isimler tarafından dile getirildi.

Şaibelerle anılan İstanbul İl Kongresi'nde İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik seçilmişti (Takvim.com.tr)Şaibelerle anılan İstanbul İl Kongresi'nde İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik seçilmişti (Takvim.com.tr)

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Mart 2025'te "Menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Geride bıraktığımız ay CHP İstanbul İl Başkan Özgür Çelik'in ifadesi alındı.

Çelik'ten sonra o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak yarışan Cemal Canpolat'ın ifadesine başvuruldu.

Cemal Canpolat ʺmağdurʺ sıfatıyla ifade verdiCemal Canpolat ʺmağdurʺ sıfatıyla ifade verdi


"MAĞDUR" CEMAL CANPOLAT: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Canpolat "mağdur" sıfatıyla ifade verdi.

"Sözlerimin arkasındayım" diyen Canpolat, "Devlet kimin ne yaptığını, kimin ne olduğunu biliyor. Devlete rağmen bir şey olmaz. İçeride ve dışarıda birliğe ihtiyacımız var. Türkiye üzerinde hesabı olanlara karşı birlik içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU İŞARET EDİP "HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK" DEDİ

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Cemal Canpolat, "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok" dedi.

Cemal Canpolat ʺmağdurʺ sıfatıyla ifade verdiCemal Canpolat ʺmağdurʺ sıfatıyla ifade verdi

CEMAL CANPOLAT: DELEGELERİ OY KARŞILIĞI BELEDİYEDE İŞE ALDILAR

Hatırlanacağı üzere Cemal Canpolat, kongre sürecinde delege pazarı kurulduğunu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne baka baka açıkça söylemişti.

Canpolat, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." demişti.

38. CHP Kurultayındaki şaibenin İstanbul ayağı mercek altında! Özgür Çelik ifadeye çağrıldı... Cemal Canpolattan Delege pazarı itirafı38. CHP Kurultayındaki şaibenin İstanbul ayağı mercek altında! Özgür Çelik ifadeye çağrıldı... Cemal Canpolattan Delege pazarı itirafı
CHP İstanbul İl Kongresine şaibe soruşturması! Delege borsası mercek altında: Özgür Çelik panikte Cemal Canpolat suskunCHP İstanbul İl Kongresine şaibe soruşturması! Delege borsası mercek altında: Özgür Çelik panikte Cemal Canpolat suskun

Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
