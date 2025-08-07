Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibeli sürece zemin hazırladığı söylenen ve "delege pazarı" iddialarıyla mahkemelik olan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin yargı süreci sürüyor.
Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in seçildiği kongrede delegelerin para ve belediyede iş vaadiyle manipüle edildiği bizzat CHP'li isimler tarafından dile getirildi.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Mart 2025'te "Menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Geride bıraktığımız ay CHP İstanbul İl Başkan Özgür Çelik'in ifadesi alındı.
Çelik'ten sonra o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak yarışan Cemal Canpolat'ın ifadesine başvuruldu.
"MAĞDUR" CEMAL CANPOLAT: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM
Canpolat "mağdur" sıfatıyla ifade verdi.
"Sözlerimin arkasındayım" diyen Canpolat, "Devlet kimin ne yaptığını, kimin ne olduğunu biliyor. Devlete rağmen bir şey olmaz. İçeride ve dışarıda birliğe ihtiyacımız var. Türkiye üzerinde hesabı olanlara karşı birlik içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NU İŞARET EDİP "HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK" DEDİ
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Cemal Canpolat, "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok" dedi.