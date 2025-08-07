Son Dakika
12 askerin şehit düştüğü metan gazı faciasında tahkikat tamamlandı! MSB açıkladı: "İhmal ya da kasıt unsuru bulunmuyor" Başkan Erdoğan'dan Ümit Aktan için taziye mesajı: "Medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum"
PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?

CHP'de taht kavgası büyüyor. Özgür Özel'in "İmamoğlu, aday olamazsa en doğru adaya bakılır" sözleri Silivri-Genel Merkez hattında krize yol açtı. Ekrem İmamoğlu, Özel'e ültimatom gönderip kendi dışında bir ismin gündeme getirilmemesini istedi. Mansur Yavaş, Özgür Özel'in adaylık için zemin yokladığını Ekrem İmamoğlu'nun da bu durumdan rahatsız olduğunun farkında. Anket sonuçlarını gündeme getirmesi boşuna değil. Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultay davası öncesi partiyi devralma hazırlıkları içerisinde. Bu kapsamda İstanbul'daki eski ilçe başkanları ve 40-50 kişilik bir ekiple görüşecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?

CHP'de Silivri ile Genel Merkez arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında "Adaylık" polemiği üzerinden ipler gerildi.

Özel'in mitinglerde İmamoğlu'na daha az yer vereceğini duyurması ve "Resmen reddedilene kadar adayımız İmamoğlu, aday olamazsa en doğru adaya bakılır" demesi parti içinde içinde tartışmalara yol açtı.

"Özgür Özel kendi adaylık zeminini oluşturuyor" yorumları yapıldı.

Özgür Özel (Takvim.com.tr)Özgür Özel (Takvim.com.tr)

Gelen tepkiler üzerine Özel, Sözcü TV yayınında "Ben aday değilim" demek zorunda kaldı.

CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre; Özel'in 360 derece dönüşünün altında Ekrem İmamoğlu'ndan gelen tepki yatıyor. Özel'in "Seçimi kim alıyorsa onu aday yaparız" açıklaması sonrası küplere binen İmamoğlu, kendi dışında bir ismin gündeme getirilmemesini istedi.

Bu durum partideki "Silivri" vesayetini gözler önüne sererken Özgür Özel o tarihten bu yana cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girmemesi dikkat çekti.

Mansur Yavaş en uygun zamanı bekliyor. Anketleri gündeme getirip ʺaday olurumʺ diyor (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş en uygun zamanı bekliyor. Anketleri gündeme getirip ʺaday olurumʺ diyor (Takvim.com.tr)


Öte yandan Özel, sürekli anketleri masaya getiren Yavaş için "Şu anda kendi görevinde" deyip ön aldı. Dilek İmamoğlu sorusuna ise "Aday içeride eşini aday yapıyoruz" yok. Nokta" yanıtını verdi.

MANSUR YAVAŞ: EKREM ANKETLERDE BİR TIK ALTTA, BEN ADAY OLURUM

Mansur Yavaş, Özgür Özel'in adaylık için zemin yokladığını Ekrem İmamoğlu'nun da bu durumdan rahatsız olduğunun farkında. Yavaş harekete geçmek için en uygun zamanı kolluyor. Anket sonuçlarını gündeme getirmesi boşuna değil.

Ekrem İmamoğlu'nu solladığını beyan eden Mansur Yavaş'ın "Ekrem Bey benden bir tık altta... Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum" sözleri dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasından çıkacak karara göre aksiyon alacak (Takvim.com.tr)Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasından çıkacak karara göre aksiyon alacak (Takvim.com.tr)


KILIÇDAROĞLU'NDAN GERİ DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI... CHP'Lİ İSİMLERLE BULUŞACAK

Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'na... 15 Eylül'e ertelenen kurultaya iptal davasından çıkacak sonuca göre aksiyon alacak. "Ya ben ya kayyum" resti çeken Kılıçdaroğlu, parti yönetimini devralma hazırlıkları içerisinde.

Bu doğrultuda birtakım görüşmeler yapmaktan da geri durmuyor...

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, "İstanbul'daki eski ilçe başkanları ile 40-50 kişi Kemal Bey'i ziyarete gideceğiz önümüzdeki hafta. Görüşmenin içeriği kurultay olacak" diyerek Kılıçdaroğlu'na gideceklerini duyurdu.

Mehmet Sevigen, kurultay gündemiyle Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini duyurdu (Takvim.com.tr)Mehmet Sevigen, kurultay gündemiyle Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini duyurdu (Takvim.com.tr)


SEVİGEN: "KEMAL BEY İHANETİ İÇİNE SİNDİREMİYOR"

Sevigen, "Kemal Bey çok üzgün Kemal Bey yolsuzlukla ilgili olayı yakından takip ediyor. En yakın arkadaşlarının kendine ihanetini içine sindiremiyor. Sonuç butlan çıkarsa Kemal Bey'e verecekler" ifadelerini kullandı.

CHPde kavga bitmez! Kılıçdaroğlundan sonra Özgür Özel de İmamoğlunu Silivri betonuna gömdü... Seçim ofisini kendi için mi açtı?CHPde kavga bitmez! Kılıçdaroğlundan sonra Özgür Özel de İmamoğlunu Silivri betonuna gömdü... Seçim ofisini kendi için mi açtı?

Aday değilim, bırakırım diyen Özgür Özel Kılıçdaroğlunun izinde! Mansuru dizginleyip Dilek İmamoğlunu frenledi: Aday yapmam! NoktaAday değilim, bırakırım diyen Özgür Özel Kılıçdaroğlunun izinde! Mansuru dizginleyip Dilek İmamoğlunu frenledi: Aday yapmam! Nokta

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Türk Telekom
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
"Elektrik" listesine Togg damgası! Hepsini solladı
CHP'li İBB'de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Telegram'da suç örgütü kurdular! Hayvanlara işkence, dini değerlere hakaret, terör propagandası...
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...