İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?

CHP'de Silivri ile Genel Merkez arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında "Adaylık" polemiği üzerinden ipler gerildi. Özel'in mitinglerde İmamoğlu'na daha az yer vereceğini duyurması ve "Resmen reddedilene kadar adayımız İmamoğlu, aday olamazsa en doğru adaya bakılır" demesi parti içinde içinde tartışmalara yol açtı. "Özgür Özel kendi adaylık zeminini oluşturuyor" yorumları yapıldı.

Özgür Özel (Takvim.com.tr) Gelen tepkiler üzerine Özel, Sözcü TV yayınında "Ben aday değilim" demek zorunda kaldı. CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre; Özel'in 360 derece dönüşünün altında Ekrem İmamoğlu 'ndan gelen tepki yatıyor. Özel'in "Seçimi kim alıyorsa onu aday yaparız" açıklaması sonrası küplere binen İmamoğlu, kendi dışında bir ismin gündeme getirilmemesini istedi. Bu durum partideki "Silivri" vesayetini gözler önüne sererken Özgür Özel o tarihten bu yana cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girmemesi dikkat çekti.

Mansur Yavaş en uygun zamanı bekliyor. Anketleri gündeme getirip ʺaday olurumʺ diyor (Takvim.com.tr)





Öte yandan Özel, sürekli anketleri masaya getiren Yavaş için "Şu anda kendi görevinde" deyip ön aldı. Dilek İmamoğlu sorusuna ise "Aday içeride eşini aday yapıyoruz" yok. Nokta" yanıtını verdi.

MANSUR YAVAŞ: EKREM ANKETLERDE BİR TIK ALTTA, BEN ADAY OLURUM

Mansur Yavaş, Özgür Özel'in adaylık için zemin yokladığını Ekrem İmamoğlu'nun da bu durumdan rahatsız olduğunun farkında. Yavaş harekete geçmek için en uygun zamanı kolluyor. Anket sonuçlarını gündeme getirmesi boşuna değil.



Ekrem İmamoğlu'nu solladığını beyan eden Mansur Yavaş'ın "Ekrem Bey benden bir tık altta... Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum" sözleri dikkat çekti.