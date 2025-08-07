Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi

Türkiye günlerdir "sahtecilik" çetesinin karıştığı skandalları konuşuyor, bu skandallar üzerinden yayılan kirli ve sistematik dezenformasyon kampanyasına maruz kalıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi üreten 65 sanık hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede şüpheliler hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale" suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
CHP VE FONDAŞLAR OPERASYON PEŞİNDE
CHP ve güdümündeki medya, sosyal medya figürleri ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başta olmak üzere devlet kurumlarını hedefe koyarak soruşturma üzerinden karanlık bir algı operasyonu yürüttü.
"ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanları değiştirildi, 400 akademisyen usulsüz şekilde atandı, yüzlerce sahte diploma üretildi, yazılı ehliyet sınavı sonuçları değiştirilerek ehliyet verildi, devlet kurumları sürece geç ve yetersiz müdahale etti" gibi yalanlar servis edildi.
Fondaş Timur Soykan, bir torbacının sahte imza ile narkotik başkomiseri olduğunu öne sürecek kadar yalanın dozunu artırdı. Toplumu ve kamuoyunu maksatlı bir şekilde yanılttı.
Bu bağlamda Takvim.com.tr sahte e-imza ve diploma çetesi operasyonu ile ilgili yalan ve gerçekleri sizler için derledi.
"ÖSYM'NİN SİSTEMİNE GİRİLEREK ADAYLARIN PUANLARI DEĞİŞTİRİLDİ" YALANI
Uyuşturucu ve cinayetten tutuklu Gökalp İçer'in finanse ettiği 4 Ağustos 2025'te Murat Ağırel, "şüphelilerin ÖSYM sistemine girerek üniversite sınavı puanlarını yükselttiğini ve iddianamede bu bilginin yer aldığını" söyledi.
Bahse konu yalanı, T24, CHP'li Muharram İnce ve Öztürk Yılmaz yaydı.
Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.
İddianamede ÖSYM ifadesi yalnızca 2 yerde geçiyor. Birinde mezuniyet sorgulamak için kullanılan teknik bir koddan bahsediliyor. İkincisinde ise bir şüphelinin ÖSYM tarafından yapılan sınavla Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleştiği ve daha sonra çete tarafından üniversitedeki notlarının yükseltilerek yatay geçiş başvurusu yaptığı belirtiliyor.
Ağırel, üniversitede alınan notların manipüle edilmesini, üniversite giriş puanlarıyla karıştırarak, sanki ÖSYM sistemine müdahale edilmiş gibi lanse ederek kasıtlı bir yalan söylüyor.
ÖSYM sistemleri, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır.
Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir.
"400 AKADEMİSYEN USULSÜZ ŞEKİLDE ATANDI" YALANI
Yalan: Başta Murat Ağırel ve CHP'li Ali Mahir Başarır olmak üzere çeşitli muhalifler ve sosyal medya hesapları, 400 kişinin sahte diplomalarla akademisyen yapıldığı ve bu kişilerin doçentlik, profesörlük gibi kadrolara usulsüz biçimde atandığını ileri sürdü. (3 Ağustos 2025)
Yalanı yayanlar: Akademisyen Behçet Yalın Özkara, CHP Milletvekili Barış Bektaş, Av. Cemil Çiçek, Sabahat Akkiraz, RusenPress ve Yavuz Oğhan
Gerçek: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında hiç akademisyen yok.
Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmen de şüpheliler arasında yer almıyor.
"YÜZLERCE SAHTE DİPLOMA ÜRETİLDİ" YALANI
Yalan: Emrullah Erdinç gibi birçok muhalif gazeteci ve siyasetçi, yüzlerce sahte diploma üretildiğini iddia etti. (1 Ağustos 2025)
Yalanı yayanlar: İbrahim Kiras, Darkweb Haber