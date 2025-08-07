Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi

"BİR TORBACI, SAHTE İMZA İLE SİSTEME GİREREK NARKOTİK BAŞKOMİSERİ OLDU" YALANI Yalan: Muhalif gazeteci Timur Soykan , sahte imza ile sisteme girilerek bir uyuşturucu torbacısının narkotik başkomiseri yapıldığını iddia etti. (4 Ağustos 2025) Yalanı yayanlar: Muharrem İnce, Sözcü, Türkiye Gerçekleri (Mustafa Selanik) Gerçek: Sahtecilik çetesinin yöneticilerinden Mıhyeddin Yakışır, hedef olarak seçtiği devlet görevlilerinin kimlik ve e-imza dosyalarına kendi fotoğrafını yükledi. Yani sanık, e-imza ile giriş yapılıp komiser ya da daire başkanı yapılmadı, sadece sahte e-imzalarını oluşturdukları kimliklere kendi fotoğrafını koydu. Timur Soykan'ın söylediği gibi Mıhyeddin Yakışır'ın sahte e-imza ile başkomiser yapılması söz konusu değil.

"YAZILI EHLİYET SINAVI SONUÇLARI DEĞİŞTİRİLEREK EHLİYET VERİLDİ" YALANI Yalan: Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayetten tutuklu Gökalp İçer'in finanse ettiği Murat Ağırel , "Ali diye biri var. Yazılı ehliyet sınavında 8 almış, 70 yapmışlar." diyerek sonuçların değiştirilmek suretiyle ehliyet verildiğini iddia etti. (04.08.2025) Yalanı yayanlar: Timur Soykan , Kendine Muhabir, @haber Gerçek: MEB Daire Başkanının e-imzası ehliyet sınav sonuçlarını değiştirmek amacıyla çete tarafından kopyalandı. Fakat Daire Başkanının durumu fark etmesiyle yapılan tüm işlemler iptal edildi. Sonrasında savcılığa başvuru yapıldı, değiştirilen sonuçlarla ehliyet verilmesi engellendi.

"SAHTE DİPLOMALAR ATAMA VE NOTER İŞLEMLERİNDE KULLANILDI" YALANI Yalan: E‑devlet üzerinden görünür şekilde sahte diplomalar sisteme yüklendi ve bu belgeler atama ve noter işlemlerinde kullanıldı. Yalanı yayanlar: Halk TV, Etkili Haber Gerçek: Soruşturma kapsamında bazı sahte belgelerin dijital ortama yüklendiği tespit edildi. Fakat bu belgeler, hiçbir kamu işlemi ya da resmi süreçte kullanılmadan fark edilip sistemden çıkarıldı. Bu belgeler; noter işlemleri, kamu görevi atamaları veya diploma teyit süreçlerinde kullanılmadı. "DEVLET KURUMLARI SÜRECE GEÇ VE YETERSİZ MÜDAHALE ETTİ" YALANI Yalan: CHP 'li Ali Mahir Başarır, sahte diploma çetesine karşı devletin geç ve yetersiz müdahale ettiği iftirasını attı. (3 Ağustos 2025) Yalanı yayanlar: Ali Babacan, Turhan Çömez Gerçek: Sahtecilik girişimlerine ilişkin ilk şüpheli girişim Ağustos 2024'te tespit edildi ve çetenin çökertilmesi için takibat başladı. İlk operasyon dalgası Ocak 2025, ikinci dalga ise Mayıs 2025'te gerçekleştirildi. İki aşamalı operasyon sonucunda toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 199 kişi hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı ve 150 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 4 bakanlığın koordinasyonuyla çete çökertildi.







"NOT ORTALAMASI YÜKSELTME VE TRANSKRİPTLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER FARK EDİLMEDİ" YALANI



Yalan: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, mecliste verdiği sonu önergesinde sahte diploma çetesi şüphelilerin not ortalaması yükseltme ve transkriptlerde değişiklik gibi işlemler yaptığını ve bunların devlet kurumları tarafından fark edilmediğini iddia etti.



Gerçek: Sınırlı sayıda not yükseltme ve transkript değişikliği girişimi tespit edildi ve bu girişimlerin hepsi fark edilerek gerekli işlemler derhal yapıldı.

Çeteye yönelik ilk operasyon dalgası Ocak 2025, ikinci dalga ise Mayıs 2025'te gerçekleştirildi.

Toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 199 kişi hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı ve 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.





"ZİYA KADİROĞLU, EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARINDAN KAYDI OLMASINA RAĞMEN KAMU SİSTEMLERİNE SAHTE DİPLOMALARI KAYDETTİ" YALANI



Yalan: Çete lideri Ziya Kadiroğlu, evrakta sahtecilik suçlarından kaydı olmasına rağmen kamu sistemlerine sahte diplomaları kaydedebildi.

Gerçek: Çete lideri Ziya Kadiroğlu, kamu sistemlerine doğrudan kendisi erişerek sahte diploma kaydı yapmadı.



Söz konusu illegal işlemler, sahte e-imza üretimi yoluyla üçüncü kişiler adına sistemlere erişim sağlanarak gerçekleştirildi.







"SİSTEME SIZILARAK AKADEMİK DERECELER OLUŞTURULDU" YALANI



Yalan: Sahte diploma sahibi Volkan Uçak'ın çete ile doçentlik pazarlığı yapmasından yola çıkılarak "sahte diplomalarla birlikte sahte akademik derecelerin de oluşturulduğu" iddia edildi. (6 Ağustos 2025)

Yalanı yayanlar: Tamgatürk, BirGün TV



Gerçek: Kamu kurumları, dijital sistemlerine yönelik illegal girişimleri tespit ettikten sonra bu müdahalenin sınırlı olduğu ve resmî işlemlerde kullanılmadığı anlaşıldı.



Bu doğrultuda çete tarafından akademik derece oluşturulması da söz konusu değildir.