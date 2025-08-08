SON DAKİKA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı: Enerjide devlet desteği 900 milyar TL'yi aştı | İsrail'e tepki | Suriye mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundı. İsrail'in Gazze'yi işgal planına tepki gösteren Bayraktar, "Dünya İsrail'e karşı durmalı" dedi. Suriye'ye ilk gaz akışının başladığını söyleyen Bayraktar, Suriye'de istikrarın önemine vurgu yaptı. Bakan Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrikte devlet desteğinin 900 milyar TL'yi aştığını belirterek gaz üretimindeki yeni hedefi de açıkladı.

Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025 , 11:12 Güncelleme Tarihi :08 Ağustos 2025 , 11:41
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

7 Ekim 2023'te başlayan vahşet ve zulmün geldiği son nokta işgal planı oldu. Netanyahu hükümeti katliamı çok daha ileri götüren bir karar aldı. BM'nin bağlayıcı kararlar alması gerekiyor. İsrail Gazze'de sivilleri katlediyor. Netanyahu hükümetini şiddetle kınıyorum. Alınan kararın geri döndürülmesi için elimizden gelen çalışmayı yapacağız.

Suriye'de istikrar önemli.

Suriye'nin 10 bin megavatlık elektrik kurulum gücü var ancak bunun sadece 700 vatı çalışıyor. Suriye'nin elektrik ihtiyacı vardı.

Geçtiğimiz cuma günü Suriye'ye ilk doğalgaz akışını başlattık.

Azerbaycan'da üretilen gaz Türkiye geliyor. Biz bu gazı Suriye'ye gönderiyoruz. Günde 3.4 milyon metreküp akış var. Bizim altyapımız günde 6 milyon metreküp kapasiteli. Bu gazla birlikte 1200 megavatlık bir sanral çalışmaya başlayacak, bu da 5 bin hanenin elektriğini karşılayacak.

Azerbaycan'dan gelen doğalgaz Suriye'ye ihraç ediliyor. Bu bir hibe değil. Bir ticari faaliyet. Gaz Azerbaycan'dan, sevkiyat Türkiye'den kaynak Dubai'den geliyor.

Her yıl gördüğümüz hava olaylarında farklı gelişmeler bizi bekliyor. Yazlar, kışlar daha farklı. Sıcaklıklar bu yıl özellikle temmuz ayında daha fazla arttı. Vatandaşlarımız bununla ilgili evlerine klima aldılar, buna bağlı elektrik tüketimi geçen yıllara göre arttı. Ancak bizim altyapımız bunu karşılayabilecek güçte.

Saat 19.00-22.00 arasında artışın olduğu dönemde güneş enerjisinin faydalanamıyoruz. Bu süreçte doğalgaz ve yerli kömürden faydalandık.

Elektrik kesintileri öngörmüyoruz.

Doğal gaz ve elektrikte devlet desteği 900 milyar TL'yi aştı. Destek 1 trilyonun üzerine çıkacak.

Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık