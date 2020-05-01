Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2020 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2020 13:40
    ABONE OL

    Vatan haini izlerken yakalandı! Olay, 'da "#CanDündar" etiketiyle gündeme oturdu

    'da porno fim izleyen firari vatan haini , yanlışlıkla beğenince sağıklığı ifşa oldu. Hain Can Dündar'ın skandalı gündemine oturdu. Vatandaşlar Dündar'ın izlemesi hakkında binlerce tweet atınca olay Twitter'da 'trend topic' oldu.



    Firari vatan haini Can Dündar yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Dini ve manevi değerlerimize şimdiye dek birçok kez hücum eden Can Dündar, şimdi de Ramazan ayında izlediği porno film görüntüleriyle gündem oldu.

    YANLIŞLIKLA "BEĞEN" TUŞUNA BASINCA İFŞA OLDU!
    Sosyal medyada benzeri görüntülerin "özgürlük" adı altında kolayca yayılabilir olmasından faydalanan bir hesabın yayınladığı görüntüyü izleyen Dündar, yanlışlıkla videonun beğenme tuşuna basınca ifşa oldu.

    TWİTTER'DA ALAY KONUSU OLDU
    Can Dündar'ın skandalı sonrası Twitter'da "#SapıkCanDündar" etiketi açıldı. Binlerce vatandaş Can Dündar'a tepki gösterdi. #SapıkCanDündar etiketi kısa sürece TT oldu.

    Haberler Güncel Vatan haini Can Dündar porno film izlerken yakalandı! Olay, Twitter'da "#SapıkCanDündar" etiketiyle gündeme oturdu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri