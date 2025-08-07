PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Suriye'de. Bakan Fidan başkent Şam'da Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliklerinde Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Fidan, Şara ile yaptığı görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyareti düzenledi.

Bakan Fidan – Şara görülmesi başladı

ŞAM'DA FİDAN-ŞARA ZİRVESİ

Bakan Fidan, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de yer aldı.

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Fidan'ın Şara'yla görüşmesinde Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin muhasebesinin yapılması ve ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya, meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Bakan Fidan sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen 9 ayda 3. kez Şam'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, her ziyaretinde Suriye'nin birçok alanda gösterdiği ilerlemeyi bizzat müşahede ettiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliklerinde Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Fidan, Şara ile yaptığı görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE SURİYE'NİN YANINDA
Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktararak "Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye'nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye hükümetine gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık." değerlendirmesini yapan Fidan, görüşmelerde, İsrail'in Suriye'yi "hedef alan faaliyetlerinin" de ele alındığını belirtti.

Fidan, Suriye halkının, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmek istediği mesajını vererek Suriye hükümetinin, ülkenin daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh olması için pek çok zorlukla aynı anda mücadele ettiğini kaydetti.

"İSRAİL BÖLGEMİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA PEŞİNDE"
Bu sorunların aşılması için ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun önemli bir destek sağladığını vurgulayan Fidan, "İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir. İsrail'in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

ANKARA-ŞAM HATTINDA KRİTİK TEMASLAR

Bakan Fidan'ın 22 Aralık 2024'te Suriye'yi ziyareti bir ilki teşkil etmişti. Bu ziyareti, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte 13 Mart'ta Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti takip etmişti.

Ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, son 8 ayda farklı vesilelerle Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Bu ziyaretlerde Suriye'deki güvenlik durumuna odaklanılmış, ülkede istikrarın tam olarak tesisi için atılması gereken adımlar ele alınmış, siyasi, ekonomik ve insani meseleler değerlendirilmişti.

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili işbirliğinin kurumsal hale getirilmesi imkanları üzerinde durulmuş, ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğu yinelenmişti.

MSBden SDG açıklaması: Suriyenin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!MSBden SDG açıklaması: Suriyenin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!

