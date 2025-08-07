Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyareti düzenledi.Bakan Fidan – Şara görülmesi başladı
ŞAM'DA FİDAN-ŞARA ZİRVESİ
Bakan Fidan, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de yer aldı.
Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.
Fidan'ın Şara'yla görüşmesinde Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin muhasebesinin yapılması ve ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya, meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.
Bakan Fidan sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen 9 ayda 3. kez Şam'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, her ziyaretinde Suriye'nin birçok alanda gösterdiği ilerlemeyi bizzat müşahede ettiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliklerinde Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Fidan, Şara ile yaptığı görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi.