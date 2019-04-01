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Papağanlarıyla kullandı

Papağanlarıyla oy kullandı
Denizli'de restoran sahibi Mehmet Kıvılcım, 'Alex' ve 'Cafer' isimli papağanlarıyla unu kullandı. Şaşkın bakışlar arasında okuldaki sandığına gelen Kıvılcım'ın oyunun bulunduğu zarfı ise papağanı taşıdı. Genç adam, hayvanlarıyla birlikte demokrasi şenliği yaratmak istediğini belirterek, "Her yere onlarla birlikte gidiyorum" diye konuştu.

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