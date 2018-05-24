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'de terör

AVMde terör
İstanbul 'ta bir önünden sürücüsüne saldırarak tehdit eden iki ci Esenyurt Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki taksici serbest bırakıldı. Uber sürücüsü AVM önüne gitmiş, bu sırada taksiciler etrafını sararak saldırmış ve tehdit etmişti. Kamera görüntüleri ve plakalardan taksicilerin kimliği belirlendi. Düzenlenen operasyonda kasten yaralama, uyuşturucu, yağma ve sahte kimlik bulundurmanın da arasında bulunduğu çok sayıda suç kaydı çıkan Y.Y, yaralamadan 4 kaydı olan S.B gözaltına alındı. İki taksicinin 'Tehdit, Mala Zarar Verme ve Hakaret' suçlarından ifadeleri alındı. Şüpheliler serbest bırakıldı.

YUNUS EMRE KAVAK
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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