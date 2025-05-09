Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Katillerin bıçak aldığı anlar kamerada

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 19:27

Kadıköy 'de 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen acı olay Türkiye'de infial oldu.

Kaykay malzemesi almak üzere pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi 'nin bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava sürerken, yeni görüntüler ortaya çıktı.

(İHA)

KATİLLER SALDIRI ÖNCESİ TEZGAHTAN BIÇAK ALDI

Görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldıran ve tekme atan B.B. ve U.B.'nin pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yürümeye devam ettikleri görülüyor.

Şahısların rahat tavırlarla hareket etmeleri dikkat çekti.