ABD’de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk hakkında mahkemeden flaş karar

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sessions, Tufts Üniversitesinde Fullbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk'ün gözaltına alınmasını gerektirecek, okulun internet sayfasında yazdığı bir yazı dışında ABD hükümetinin avukatları tarafından "hiç bir kanıt sunulmadığını" ifade etti.

Uzun süren duruşma süresince Öztürk'ün, doktora danışmanlığını yapan hocası dahil lehine konuşan 4 tanığı dinleyen yargıç, Türk öğrencinin astım hastalığını da serbest kalması için bir gereklilik olarak sundu.

Sessions, "Mahkeme hükümete bayan Öztürk'ün derhal gözaltından serbest bırakmasını emrediyor. Bayan Öztürk Massachusetts'teki evine dönmekte serbesttir." ifadelerini kullandı.