SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk hakkında mahkemeden flaş karar

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle haftalardır gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün duruşmasından "kefaletle salıverilme" kararı çıktı.

Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 20:34 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 21:41
ABD’de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk hakkında mahkemeden flaş karar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William K. Sessions, yaklaşık 3 saat süren duruşmada tarafları dinlemesinin ardından, yaklaşık 6 haftadır Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sessions, Tufts Üniversitesinde Fullbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk'ün gözaltına alınmasını gerektirecek, okulun internet sayfasında yazdığı bir yazı dışında ABD hükümetinin avukatları tarafından "hiç bir kanıt sunulmadığını" ifade etti.

Uzun süren duruşma süresince Öztürk'ün, doktora danışmanlığını yapan hocası dahil lehine konuşan 4 tanığı dinleyen yargıç, Türk öğrencinin astım hastalığını da serbest kalması için bir gereklilik olarak sundu.

Sessions, "Mahkeme hükümete bayan Öztürk'ün derhal gözaltından serbest bırakmasını emrediyor. Bayan Öztürk Massachusetts'teki evine dönmekte serbesttir." ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Öztürk için, "Kariyerinin zirvesinde bir akademik kariyere sahip ve bu da eyalet dışı programlara katılmasını, eyalet dışı dersler vermesini gerektirecek." diyen Sessions, Türk doktora öğrencisi için, tutuksuz yargılanması devam ederken herhangi bir seyahat kısıtlamasına veya elektronik takip cihazına da gerek görmediğini belirtti.

Mahkeme'ye Türk öğrencinin aleyhinde konuşacak hiçbir tanık sunamayan hükümet avukatlarının Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmaması için sunduğu gerekçeler ise Yargıç Sesions'ın kararını değiştirmedi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ LEAVİTT, BU KONUDA YETKİNİN KENDİLERİNDE OLDUĞUNU SAVUNDU
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu.

Dava sonucunun henüz açıklandığını belirten Leavitt, "Bu davayla ilgili olarak İç Güvenlik Bakanlığı ile görüşmem gerekecek. Ancak genel hissiyat olarak, alt düzey yargıçların ABD'nin dış politikasını dikte etmemesi gerektiği konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

ABD'li sözcü, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme konusunda ABD Başkanı ve İç Güvenlik Bakanlığının, vize iptalleri konusunda da Dışişleri Bakanı'nın yetkili olduğunu söyleyerek, "Bu ülkeye vize ile gelmek bir hak değil, bir ayrıcalıktır." yorumunu yaptı.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

Türk öğrenci Rümeysa Öztürkün gözaltı işkencesi! ABD basını yazdı: Astım krizi geçirdi 2 bin 500 KM uzağa götürüldüTürk öğrenci Rümeysa Öztürkün gözaltı işkencesi! ABD basını yazdı: Astım krizi geçirdi 2 bin 500 KM uzağa götürüldü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terörsüz Türkiye dönemi! Her şey Başkan Erdoğan’ın bu sözleriyle başladı: Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır
Fesih ne zaman? Terör örgütü PKK’dan kongre açıklaması: Tarihi öneme sahip kararlar alındı | DEM’den 8 maddelik açıklama
Takas Bank
Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI
Gündem Terörsüz Türkiye! MHP lideri Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Katillerin bıçak aldığı anlar kamerada
Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu! İlk mesaj Gazze
Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti
Başkan Erdoğan’dan yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan CHP’li Özel’e sert tepki: Bunun adı ekonomik tetikçiliktir
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntülerinin yer aldığı cihazı söken İBB personeli tutuklandı
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Yıldız oyuncudan flaş hamle
Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı
Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV’ye armut tepkisi
Trump yine kafaları karıştırdı! Çin’e dikkat çeken gümrük vergisi mesajı
Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!
Vatikan’a tenis oynayan, ata binen yakışıklı papa! İşte 14. Leo’nun bilinmeyenleri... LGBT’ye destek verecek mi? | Kim bu Robert Francis Prevost
Vatikan’dan beyaz duman çıktı: Yeni papa ABD’li Robert Prevost oldu!
Çağın belası: Dijital bağımlılık! Çocuklardan gençlere... Herkes tehlikede!
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! Takvim günler öncesinden duyurmuştu! PKK silah bırakıyor
Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!