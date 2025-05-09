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Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri netleşti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Trabzon'da karşı karşıya geliyor. İki ekibin hedefi de sahadan galibiyetle ayrılmak. Teknik direktörler Fatih Tekke ve Okan Buruk kararlarını verdi ve ilk 11'lerini netleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 18:12 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 18:13
Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

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Süper Lig 2024/25 sezonunun 35. haftasında lider Galatasaray, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı-kırmızılılar, 32 maçta aldığı 26 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgiyle 83 puan topladı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde haftaya lider girdi. Bordo-mavili ekip ise 32 haftada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 46 puana ulaşarak 8. sırada yer alıyor.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

İLK MAÇTA GOL YAĞMURU

İki ekip sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta unutulmaz bir mücadeleye imza atmıştı. Galatasaray'ın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verirken, galibiyeti sarı-kırmızılılara getiren gol 90+8'de genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol oldu. Mücadele Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

KUPADA DA RAKİPLER

Trabzonspor ile Galatasaray, bu akşamki karşılaşmadan sadece dört gün sonra bir kez daha kozlarını paylaşacak. 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan iki dev, sezonun kaderini belirleyecek iki mücadeleye hazırlanıyor.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

ASLAN SON 6 MAÇINDA DA 3 PUAN ALDI

Beşiktaş'a karşı alınan tek yenilginin ardından Galatasaray form grafiğini zirveye taşıdı. Sarı-kırmızılılar son 6 resmi maçını kazandı. Bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u ise 5-1 yenen Galatasaray, 6 maçta 20 gol attı, sadece 4 gol yedi.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

HÜCUMDA EN İYİSİ

Galatasaray, Süper Lig'in hem en çok gol atan hem de en az gol yiyen takımı konumunda. 32 maçta 82 kez rakip ağları sarsan sarı-kırmızılılar, sadece 31 gol yedi. Ayrıca Galatasaray, dış sahadaki son 26 lig maçının tamamında gol atarak tarihi bir istikrar yakaladı. Eğer Trabzonspor karşısında da gol bulursa, lig tarihinde üst üste 27 deplasman maçında gol atan ilk takım olarak rekor kıracak.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

DÖRT YILDIZ SINIRDA

Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu dört isim Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bellona Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

EN BÜYÜK KOZ OSIMHEN

Bu sezon Galatasaray formasında en dikkat çeken isim olan Victor Osimhen, 37 resmi maçta 33 gol kaydederek kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de 27 maçta 24 gol atan Nijeryalı yıldız, gol krallığında zirvede yer alıyor.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

TORREIRA'DAN SÜRPRİZ KATKI

Lucas Torreira, hücumdaki etkinliğini artırdı. Son 7 resmi maçın 5'inde gol atan Uruguaylı orta saha, bu sezon kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Beşiktaş, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor maçlarının yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da ağları sarsan Torreira, Trabzonspor önünde de skora katkı sağlamak istiyor.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

DERBİ GALİBİYETİ YOK

Ligde son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak form tutan Trabzonspor, büyük maçlarda ise bu sezon zorlandı. Bordo-mavililer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında oynadığı 5 maçta 1 beraberlik alırken, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. Fatih Tekke yönetimindeki ilk büyük maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray karşısında hem çıkış arıyor hem de Tekke ile ilk büyük maç galibiyetini hedefliyor.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

PAPARA PARK KAPALI GİŞE

Zorlu mücadele tamamen dolu tribünler önünde oynanacak. Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösterirken, Galatasaray'ı da 2 bin taraftar deplasman tribününden destekleyecek. Trabzonspor'da Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

DERBİDE 139. RANDEVU

İki ekip, bugüne dek resmi ve özel toplam 138 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 63'ünü Galatasaray, 44'ünü ise Trabzonspor kazandı. 31 maç beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 gol attı.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

LİGDEKİ 104. RANDEVU

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor 103 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, bordo-mavililer ise 32 galibiyet aldı. 25 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 140, Trabzonspor ise 119 gol buldu.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

REKABET DENGEDE GİDİYOR

Trabzon'da oynanan 51 lig maçında ev sahibi ekip 20 kez galip gelirken, Galatasaray 18 kez kazandı. 13 karşılaşma berabere tamamlandı. Trabzonspor'un 62 golüne karşılık Galatasaray 66 golle karşılık verdi.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

TRABZON'DA 5 MÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, Trabzon'daki son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla almıştı.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

4 KARŞILAŞMAYI CİMBOM KAZANDI

Galatasaray, son dönemde Trabzonspor karşısında üstünlük kurdu. İki ekip arasında oynanan son 4 karşılaşmanın tamamını sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda alınan skorlar 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3 oldu.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2024 yılında deplasmanda 5-1 ve 2001 yılında İstanbul'daki 4-0'lık maçlarla aldı. Trabzonspor ise 2018 yılında evinde 4-0 kazanarak rakibine karşı tarihi bir galibiyet elde etmişti. Taraflar arasındaki en gollü mücadele ise 1998'de Galatasaray'ın sahasında 5-3 Trabzonspor üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

Karşılaşma öncesi hem Fatih Tekke hem de Okan Buruk kadrolarını netleştirdi. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri;

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

TRABZONSPOR: Uğurcan,Lundstram, Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Simon Banza, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

GALATASARAY: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

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