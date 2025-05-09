Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

ASLAN SON 6 MAÇINDA DA 3 PUAN ALDI Beşiktaş'a karşı alınan tek yenilginin ardından Galatasaray form grafiğini zirveye taşıdı. Sarı-kırmızılılar son 6 resmi maçını kazandı. Bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u ise 5-1 yenen Galatasaray, 6 maçta 20 gol attı, sadece 4 gol yedi.

HÜCUMDA EN İYİSİ Galatasaray, Süper Lig'in hem en çok gol atan hem de en az gol yiyen takımı konumunda. 32 maçta 82 kez rakip ağları sarsan sarı-kırmızılılar, sadece 31 gol yedi. Ayrıca Galatasaray, dış sahadaki son 26 lig maçının tamamında gol atarak tarihi bir istikrar yakaladı. Eğer Trabzonspor karşısında da gol bulursa, lig tarihinde üst üste 27 deplasman maçında gol atan ilk takım olarak rekor kıracak.

DÖRT YILDIZ SINIRDA Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu dört isim Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bellona Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

EN BÜYÜK KOZ OSIMHEN Bu sezon Galatasaray formasında en dikkat çeken isim olan Victor Osimhen, 37 resmi maçta 33 gol kaydederek kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de 27 maçta 24 gol atan Nijeryalı yıldız, gol krallığında zirvede yer alıyor.