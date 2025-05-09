Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti

TRABZON'DA 5 MÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, Trabzon'daki son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla almıştı.
4 KARŞILAŞMAYI CİMBOM KAZANDI
Galatasaray, son dönemde Trabzonspor karşısında üstünlük kurdu. İki ekip arasında oynanan son 4 karşılaşmanın tamamını sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda alınan skorlar 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3 oldu.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2024 yılında deplasmanda 5-1 ve 2001 yılında İstanbul'daki 4-0'lık maçlarla aldı. Trabzonspor ise 2018 yılında evinde 4-0 kazanarak rakibine karşı tarihi bir galibiyet elde etmişti. Taraflar arasındaki en gollü mücadele ise 1998'de Galatasaray'ın sahasında 5-3 Trabzonspor üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.
Karşılaşma öncesi hem Fatih Tekke hem de Okan Buruk kadrolarını netleştirdi. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri;
TRABZONSPOR: Uğurcan,Lundstram, Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Simon Banza, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk