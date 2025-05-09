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Sustalı Ceylan'ın Dilara'sı Seda Türkmen'in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan, Melike Güner, Cezmi Baskın gibi sevilen isimleri bir araya getiren Sustalı Ceylan'da Dilara karakterini canlandıran Seda Türkmen, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Aslen İzmirli olan 38 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Türkmen hakkındaki bir geçek ise ilk kez duyanları şoke etti. Türkmen'in ünlü oyuncuyla 2 yıl evli kaldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:57 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:57
Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

ATV ekranlarında Cuma akşamı izleyici ile buluşan Sustalı Ceylan dizisinde Dilara karakterini canlandıran Seda Türkmen, yeni bölüm öncesi gündeme geldi. Oyunculuk perofmansıyla dikkat çeken Türkmen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

SEDA TÜRKMEN KİMDİR?

14 Kasım 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Seda Türkmen, çocukluk ve ergenlik zamanlarını burada geçirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 8 yıl keman eğitimi alan Seda Türkmen aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Usta isimleri de kadrosunda yer aldığı Papatyam ve Annem Uyurken dizileriyle dikkatleri üzerine çekti. Birçok başarılı projede yer alan Seda Türkmen'in özel hayatı da merak edildi.

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Türkmen hakkındaki bir geçek ise ilk kez duyanları şoke etti. Türkmen'in ünlü oyuncuyla 2 yıl evli kaldığı ortaya çıktı.

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

İşte Seda Türkmen başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Aslı Enver

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Aslı Enver ve Birkan Sokullu

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Tuba Ünsal

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Tuba Ünsal ve Mustafa Sandal

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Hande Yener

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Hande Yener ve Kadir Doğulu

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Ceren Benderlioğlu

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Ceren Benderlioğlu ve Devrim Saltoğlu

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

SEDA TÜRKMEN

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

SEDA TÜRKMEN VE BORA AKKAŞ

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

SEDA TÜRKMEN VE BORA AKKAŞ

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Demet Özdemir

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Tolga Tekin

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Tolga Tekin ve Zeynep Koltuk

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Çağatay Ulusoy

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir

Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Yılmaz Erdoğan