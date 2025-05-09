Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

ATV ekranlarında Cuma akşamı izleyici ile buluşan Sustalı Ceylan dizisinde Dilara karakterini canlandıran Seda Türkmen, yeni bölüm öncesi gündeme geldi. Oyunculuk perofmansıyla dikkat çeken Türkmen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

SEDA TÜRKMEN KİMDİR? 14 Kasım 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Seda Türkmen, çocukluk ve ergenlik zamanlarını burada geçirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 8 yıl keman eğitimi alan Seda Türkmen aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Usta isimleri de kadrosunda yer aldığı Papatyam ve Annem Uyurken dizileriyle dikkatleri üzerine çekti. Birçok başarılı projede yer alan Seda Türkmen'in özel hayatı da merak edildi.

Türkmen hakkındaki bir geçek ise ilk kez duyanları şoke etti. Türkmen'in ünlü oyuncuyla 2 yıl evli kaldığı ortaya çıktı.