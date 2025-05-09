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Gündem Terörsüz Türkiye! MHP lideri Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk’ü telefonla arayarak "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik desteklerinden dolayı tebrik etti.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 20:57 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 21:18
Gündem Terörsüz Türkiye! MHP lideri Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden süreçte tarihi an geldi.

(AA)(AA)

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, katıldığı televizyon programına yaptığı açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin kendisini aradığını ve sürecin hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Bahçeli'den Ahmet Türk'e teşekkür

Türk, "Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli'yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum" dedi.

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