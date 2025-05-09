Trump yine kafaları karıştırdı! Çin’e dikkat çeken gümrük vergisi mesajı

ABD Başkanı Donald Trump Çin'e yönelik son gümrük vergisi açıklamasıyla bir kez daha kafaları karıştırdı. Trump, cuma günü önemli ticaret görüşmeleri öncesinde Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 80 düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP'TAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda "Çin'e %80 Gümrük Vergisi doğru görünüyor! Scott B'ye kalmış" dedi. Hazine Bakanı Scott Bessent, bu hafta sonu İsviçre'de yapılacak toplantılarda Çin'den meslektaşlarıyla görüşecek ABD yetkililerinden biri.

Trump Truth Social paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YÜZDE 145'TEN 80'E

%80′lik bir vergi, şu anda birçok Çin malına uygulanan %145′lik tarifeden sonra önemli bir düşüş olacaktır. Ancak ticareti engellemeye de devam edecek. Trump, son olarak İngiltere'ye yönelik gümrük vergisini ise yüzde 10'a düşürdü.

Trump'ın %80′lik oranın Çin'e yönelik uzun vadeli bir gümrük vergisi mi olmasını istediği, yoksa bunun müzakerelerin bir adımı olarak mı görülmesi gerektiği henüz belli değil.

ANLAŞMAYI DUYURDU "HARİKA" DEDİ

Trump, ayrı bir paylaşımda "Birçok Ticaret Anlaşması yolda, hepsi de iyi (HARİKA!) anlaşmalar!" dedi.

Çin, Trump'ın küresel ticaret ortamını sarsma çabasında kilit engel olarak görülüyor. Birçok diğer büyük ülke, 9 Nisan'da daha önce duyurduğu tarifelerin kısmen durdurulduğunu görürken Beyaz Saray ile Pekin arasındaki gerginlik, her iki ülke de mallara %100′den fazla tarife uygulayana kadar yükseldi.

ABD'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Çin, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından biridir. ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi'ne göre, ABD 2024′te Çin'e 143,5 milyar dolarlık mal ihraç ederken, 438,9 milyar dolarlık mal ithal etti.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jİnping, AFP

"KAPALI PAZARLAR ARTIK İŞE YARAMIYOR"

Trump, cuma sabahı Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "ÇİN, PAZARINI ABD'YE AÇMALI — ONLAR İÇİN ÇOK İYİ OLUR!!! KAPALI PAZARLAR ARTIK İŞE YARAMIYOR!!!" dedi.

Bu hafta sonu İsviçre'de yapılacak görüşmelerin tam bir ticaret anlaşmasıyla sonuçlanması beklenmiyor. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, perşembe günü" Power Lunch görüşmelerin "daha fazlası için bir temel" olabilecek "istikrar" ile sonuçlanmasını istediğini söyledi.

DEĞİŞİM SİNYALİ Mİ?

Son nakliye verileri, Çin'den ABD'ye taşınan mal miktarında ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu durum, önümüzdeki haftalarda bazı malların fiyatlarının yükselmesi veya hatta kıtlık yaşanması ihtimali konusunda endişelere yol açıyor.

Cuma günü Çin tarife oranlarına ilişkin yapılan yorumlar Trump'tan değişim sinyali olarak yorumlandı. Başkan çarşamba günü Çin'i müzakere masasına oturtmak için tarifeleri düşürmeyeceğini söylüyordu.