Youssef En-Nesyri (AA) KANARYA ÜSTÜN Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - RAMS Başakşehir eşleşmesinde bugüne dek 33 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli ekip 19 galibiyet elde ederken, turuncu-lacivertliler sahadan 11 kez galip ayrıldı. Taraflar arasında sadece 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 50 kez havalandırırken, Başakşehir 34 golle karşılık verdi.

İrfan Can Kahveci (AA) FENERBAHÇE SON 6 KARŞILAŞMAYI KAZANDI Sarı-lacivertliler, son dönemde bu rekabette büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ile oynadığı son 6 resmi maçın tamamını kazanarak dikkat çeken bir galibiyet serisi yakaladı. Bu maçların 5'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasıydı. 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 galip gelen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarını 4-0 ve 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı. Kupada ise rakibini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı. Fenerbahçe bu 6 maçlık seride rakip ağlara 13 gol gönderirken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Fenerbahçe puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa veda edecek (DHA) BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN Fenerbahçe'nin genel üstünlüğüne rağmen, deplasman karşılaşmalarında RAMS Başakşehir öne çıkıyor. İki takım arasında Başakşehir'in sahasında oynanan 16 maçın 9'unu turuncu-lacivertli ekip kazandı. Fenerbahçe bu maçlarda 6 kez galip gelirken, sadece bir mücadele berabere sonuçlandı. Bu süreçte Başakşehir 23 gol atarken, Fenerbahçe 17 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son maçında Beşiktaş'a 1-0 yenildi (İHA) SON 12 MAÇTA BERABERLİK YOK Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada ise dikkat çeken bir detay öne çıkıyor: Bu maçların hiçbirinde beraberlik yaşanmadı. 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ardından oynanan 12 lig maçının tamamında kazanan taraf belli oldu. Bu süreçte Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 3 galibiyet elde etti.