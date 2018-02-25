İstanbullular'ın kaçış yeri olan Adalar, geçen yıl yapılan operasyonla fayton çetesinden temizlendi. Ancak kafa dinlemek için bölgeye gidenlerin çilesi bitmedi! Çünkü, adayı saran at pisliği kokusu ziyaretçileri isyan ettirdi. Belediyeye şikayet telefonları yağdığı öğrenildi. Bunun üzerine yetkililer harekete geçti.





Adalar Kaymakamlığı'na bağlı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nu, Adalar'da motorlu araca geçilmesini ve Büyükada'da sadece lunapark bölgesinde turistik amaçlı sınırlı sayıda fayton bulunmasını talep etti. Tebligatta faytonun ulaşım aracı olmaktan çıkarılmasının gerekçesi olarak, Adalar'da yolların çok yokuşlu olması, atların idrar ve dışkılarının yollara dökülmesiyle enfeksiyon kaynağı olması, özellikle yaz aylarında yoğun kokuya yol açması, faytonların ulaşım aracı olarak pahalı olması, atların gezinmesi için Adalar'da uygun yer olmaması, tek ulaşım aracı olması sonucu Adalar'da kapasitenin üzerinde at olması, hayvan sahipleri tarafından atların bakım koşullarının olması gerektiği gibi sağlanmaması gibi sebepler gösterildi.