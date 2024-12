Borçlanma ücretleri kaç TL oldu? 2025 Askerlik, doğum borçlanması zamlı ne kadar? İşte güncel zamlı tutarlar...

Askerlik borçlanması, sigortalı kişilerin askerlik süresini prim gününe ekleyerek emeklilik yaşını düşürmelerini sağlar. Tutar, her yıl belirlenen asgari ücret ve günlük prim üzerinden hesaplanır. Doğum borçlanması ise kadınların doğum nedeniyle çalışamadıkları dönemi prim günü olarak tamamlamalarına olanak tanır. Her iki borçlanma türü de emeklilik için gereken prim gününü artırarak erken emekli olmaya olanak tanır. Tutarlar, güncel asgari ücret üzerinden hesaplandığı için her yıl değişkenlik gösteriyor. Peki, 2025 askerlik borçlanması ve doğum borçlanması ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...