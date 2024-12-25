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Borçlanma ücretleri kaç TL oldu? 2025 Askerlik, doğum borçlanması zamlı ne kadar? İşte güncel zamlı tutarlar...

Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması, emeklilik süresini öne çekmek isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. 2025 yılı itibarıyla askerlik borçlanması ve doğum borçlanması tutarı sorgulanıyor. Peki 2025 zamlı doğum, askerlik borçlanması ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:56
Borçlanma ücretleri kaç TL oldu? 2025 Askerlik, doğum borçlanması zamlı ne kadar? İşte güncel zamlı tutarlar...

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    Askerlik borçlanması, sigortalı kişilerin askerlik süresini prim gününe ekleyerek emeklilik yaşını düşürmelerini sağlar. Tutar, her yıl belirlenen asgari ücret ve günlük prim üzerinden hesaplanır. Doğum borçlanması ise kadınların doğum nedeniyle çalışamadıkları dönemi prim günü olarak tamamlamalarına olanak tanır. Her iki borçlanma türü de emeklilik için gereken prim gününü artırarak erken emekli olmaya olanak tanır. Tutarlar, güncel asgari ücret üzerinden hesaplandığı için her yıl değişkenlik gösteriyor. Peki, 2025 askerlik borçlanması ve doğum borçlanması ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

    1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle, askerlik ve doğum borçlanması ücretlerinde artış yaşandı. En düşük günlük askerlik borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak.

    En yüksek günlük askerlik borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Askerlik Borçlanması İşlemi Nasıl Yapılır?

    Askerlik borçlanması işlemi, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden indirilecek borçlanma talep dilekçesinin dikkatli bir şekilde doldurulup, ilgili SGK birimine doğrudan elden teslim edilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi suretiyle tamamlanır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Askerlik Borçlanması Sorgulaması Nasıl Yapılır?

    Askerlik borçlanması sorgulaması e-devlet sistemi üzerindenbireysel olarak yapılır. 2025 Askerlik borçlanması başvurusunda bulunduysanız veya yeni askerlik borçlanması başvurusu yapacaksanız https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu adresine müracaat edebilirsiniz. Askerlik borçlanması sürecinin takibini de yine aynı link üzerinden yapabilirsiniz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Doğum Borçlanması Nedir, Ne Kadar?

    Doğum borçlanması, doğum nedeniyle işinden belirli bir süre uzak kalan, en az bir gün sigortalı çalışmış kadınların geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan tanıyan durumdur. Geriye dönük prim ödeme şansı veren doğum borçlanması emeklilik noktasındaki dezavantajı ortadan kaldırmayı amaçlar. 2025 doğum borçlanması zamlı tutarı netleşti.

    En düşük günlük doğum borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak.

    En yüksek günlük doğum borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak.

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