TOGG T10F’nin Fiyatı Belli Oluyor! Dört Gözle Beklenen Sedan Yola Çıkıyor

Türkiye'nin elektrikli otomobil serüveninde yeni bir döneme adım atılıyor. T10X modeliyle SUV pazarında liderliği ele geçiren TOGG, şimdi de sedan segmentine güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen TOGG T10F, şık tasarımı ve iddialı teknik özellikleriyle göz kamaştırıyor.
T10F MODELİ
TOGG T10F, geçtiğimiz günlerde Gebze'de kamuflajlı olarak yapılan test sürüşleriyle ilk kez görüntülenmişti. Akıcı hatları, sportif tasarımı ve modern detaylarıyla öne çıkan T10F, hem tasarımı hem de performansıyla büyük beklenti yaratıyor.
T10F, daha çok şehir içi ve uzun yol kullanıcılarını hedef alıyor. Elektrikli sedan segmentinde hem şık görünümü hem de yüksek menziliyle piyasadaki önemli rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor.
TOGG T10F FİYATI NE KADAR OLACAK?
Otomotiv dünyasınıda yer alan kulis bilgililerine göre TOGG T10F modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 570 bin TL seviyelerinde olacak. Henüz resmi açıklama yapılmasa da sektör kulislerinden gelen bilgilere göre, bu fiyat etiketi T10F'yi özellikle Tesla Model Y gibi rakipleri karşısında güçlü bir konuma getirecek.
🚗 KARŞILAŞTIRMA:
Tesla Model Y Juniper, Türkiye'de 1.9 milyon TL fiyat etiketiyle satışa çıktı.
TOGG T10F'nin daha uygun bir fiyatla sunulacak olması, elektrikli araç pazarında yerli markaya büyük bir avantaj sağlayabilir.
T10F, TOGG'UN BAŞARISINI TAÇLANDIRABİLİR
T10X modeli, Türkiye'de SUV ve elektrikli araç satışlarında liderliği kimseye bırakmazken, T10F ile sedan segmentinde de iddiasını güçlendirmesi bekleniyor. Özellikle şehir içi kullanıcılarının ve iş dünyasının yeni gözdesi olmaya aday olan T10F, fiyat/performans dengesiyle dikkat çekecek.
SATIŞ TARİHİ NE ZAMAN?
TOGG T10F için resmi lansmanın ve ön sipariş sürecinin 2025 yılı ortalarında başlaması bekleniyor. Yıl sonuna doğru ise ilk teslimatlar yapılabilir.