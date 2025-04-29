TOGG T10F’nin Fiyatı Belli Oluyor! Dört Gözle Beklenen Sedan Yola Çıkıyor

Türkiye'nin elektrikli otomobil serüveninde yeni bir döneme adım atılıyor. T10X modeliyle SUV pazarında liderliği ele geçiren TOGG , şimdi de sedan segmentine güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen TOGG T10F, şık tasarımı ve iddialı teknik özellikleriyle göz kamaştırıyor.

T10F MODELİ

TOGG T10F, geçtiğimiz günlerde Gebze'de kamuflajlı olarak yapılan test sürüşleriyle ilk kez görüntülenmişti. Akıcı hatları, sportif tasarımı ve modern detaylarıyla öne çıkan T10F, hem tasarımı hem de performansıyla büyük beklenti yaratıyor.

T10F, daha çok şehir içi ve uzun yol kullanıcılarını hedef alıyor. Elektrikli sedan segmentinde hem şık görünümü hem de yüksek menziliyle piyasadaki önemli rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor.