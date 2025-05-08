Usta tamirciden şok uyarı: Bu markalara dikkat! Masraf kapanına düşebilirsiniz

Bazı arabalar sadece prestij sağlar ama cüzdanı boşaltır diyen Kilmer, BMW, Mercedes, Land Rover ve diğer lüks markaların bazı modellerinin kullanıcıya yüksek tamir ve bakım maliyetleri çıkarabileceğini belirtti. İşte Kilmer'ın marka marka yaptığı uyarılar ve detaylar...