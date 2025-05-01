Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

Avrupa'nın en büyük pazarlarında otomobil satış verilerini derleyen araştırma şirketi JATO Dynamics, Mart 2025 dönemine ait çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı.

ZİRVEDE O MODEL! Verilere göre Peugeot 208, 25.241 adetlik satış performansıyla Avrupa'nın en çok tercih edilen modeli oldu. Bu rakam, 2024'ün aynı dönemine göre %7'lik artışa işaret ediyor.

🔻 DACİA SANDERO GERİLEDİ Ocak ve Şubat aylarında satış listesinin zirvesinde yer alan Dacia Sandero, Mart ayında 24.577 adet satış ile ikinci sıraya geriledi. Geçen yıla göre %6'lık bir düşüş yaşayan model, yine de "fiyat-performans şampiyonu" olarak konumunu koruyor. Özellikle Fransa, İspanya ve İtalya gibi fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda popülerliğini sürdürüyor.

📉 GOLF VE CLİO GERİLİYOR, TİGUAN SIÇRADI Listenin üçüncü sırasında Renault Clio yer aldı. 23.062 adetlik satışla geçen yıla göre %3'lük bir düşüş yaşayan Clio, B segmentindeki iddiasını devam ettirse de satış grafiği aşağı yönlü seyrediyor. Onu takip eden Nissan Qashqai, 22.826 adetlik satışla dördüncü sıraya yerleşti.