Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

Avrupa'nın en büyük pazarlarında otomobil satış verilerini derleyen araştırma şirketi JATO Dynamics, Mart 2025 dönemine ait çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı.
ZİRVEDE O MODEL!
Verilere göre Peugeot 208, 25.241 adetlik satış performansıyla Avrupa'nın en çok tercih edilen modeli oldu. Bu rakam, 2024'ün aynı dönemine göre %7'lik artışa işaret ediyor.
🔻 DACİA SANDERO GERİLEDİ
Ocak ve Şubat aylarında satış listesinin zirvesinde yer alan Dacia Sandero, Mart ayında 24.577 adet satış ile ikinci sıraya geriledi. Geçen yıla göre %6'lık bir düşüş yaşayan model, yine de "fiyat-performans şampiyonu" olarak konumunu koruyor. Özellikle Fransa, İspanya ve İtalya gibi fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda popülerliğini sürdürüyor.
📉 GOLF VE CLİO GERİLİYOR, TİGUAN SIÇRADI
Listenin üçüncü sırasında Renault Clio yer aldı. 23.062 adetlik satışla geçen yıla göre %3'lük bir düşüş yaşayan Clio, B segmentindeki iddiasını devam ettirse de satış grafiği aşağı yönlü seyrediyor. Onu takip eden Nissan Qashqai, 22.826 adetlik satışla dördüncü sıraya yerleşti.
Öte yandan, Volkswagen Tiguan büyük bir sürpriz yaptı. Satışlarını bir önceki yıla kıyasla %42 oranında artırarak 19.591 adet seviyesine ulaşan Tiguan, listeye dokuzuncu sıradan güçlü bir giriş yaptı. Bu yükseliş, modelin makyajlı yeni versiyonunun tüketici nezdinde olumlu karşılandığını gösteriyor.
🏁 MART 2025 AVRUPA'NIN EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİLİ
|Sıra
|Model
|Satış Adedi
|Değişim (Yıllık)
|1️⃣
|Peugeot 208
|25.241
|▲ %7
|2️⃣
|Dacia Sandero
|24.577
|▼ %6
|3️⃣
|Renault Clio
|23.062
|▼ %3
|4️⃣
|Nissan Qashqai
|22.826
|▼ %9
|5️⃣
|Volkswagen Golf
|21.553
|▼ %17
|6️⃣
|Volkswagen T-Roc
|21.292
|≈ Sabit
|7️⃣
|Opel/Vauxhall Corsa
|20.143
|▼ %4
|8️⃣
|Peugeot 2008
|19.837
|▼ %2
|9️⃣
|Volkswagen Tiguan
|19.591
|▲ %42
|🔟
|Ford Puma
|19.269
|▼ %5