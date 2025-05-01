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Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

JATO Dynamics'in yayımladığı Mart 2025 verileri, Avrupa otomobil pazarında dengelerin değiştiğini gösteriyor.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:39 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:41
Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

Avrupa'nın en büyük pazarlarında otomobil satış verilerini derleyen araştırma şirketi JATO Dynamics, Mart 2025 dönemine ait çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

ZİRVEDE O MODEL!

Verilere göre Peugeot 208, 25.241 adetlik satış performansıyla Avrupa'nın en çok tercih edilen modeli oldu. Bu rakam, 2024'ün aynı dönemine göre %7'lik artışa işaret ediyor.

Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

🔻 DACİA SANDERO GERİLEDİ

Ocak ve Şubat aylarında satış listesinin zirvesinde yer alan Dacia Sandero, Mart ayında 24.577 adet satış ile ikinci sıraya geriledi. Geçen yıla göre %6'lık bir düşüş yaşayan model, yine de "fiyat-performans şampiyonu" olarak konumunu koruyor. Özellikle Fransa, İspanya ve İtalya gibi fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda popülerliğini sürdürüyor.

Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

📉 GOLF VE CLİO GERİLİYOR, TİGUAN SIÇRADI

Listenin üçüncü sırasında Renault Clio yer aldı. 23.062 adetlik satışla geçen yıla göre %3'lük bir düşüş yaşayan Clio, B segmentindeki iddiasını devam ettirse de satış grafiği aşağı yönlü seyrediyor. Onu takip eden Nissan Qashqai, 22.826 adetlik satışla dördüncü sıraya yerleşti.

Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

Yılların efsane modeli Volkswagen Golf, 21.553 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı. Ancak %17'lik ciddi düşüş, C segment hatchback modellerin Avrupa'daki popülaritesinin giderek azaldığını gösteriyor.

Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

Öte yandan, Volkswagen Tiguan büyük bir sürpriz yaptı. Satışlarını bir önceki yıla kıyasla %42 oranında artırarak 19.591 adet seviyesine ulaşan Tiguan, listeye dokuzuncu sıradan güçlü bir giriş yaptı. Bu yükseliş, modelin makyajlı yeni versiyonunun tüketici nezdinde olumlu karşılandığını gösteriyor.

Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

🏁 MART 2025 AVRUPA'NIN EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİLİ

Sıra Model Satış Adedi Değişim (Yıllık)
1️⃣ Peugeot 208 25.241 ▲ %7
2️⃣ Dacia Sandero 24.577 ▼ %6
3️⃣ Renault Clio 23.062 ▼ %3
4️⃣ Nissan Qashqai 22.826 ▼ %9
5️⃣ Volkswagen Golf 21.553 ▼ %17
6️⃣ Volkswagen T-Roc 21.292 ≈ Sabit
7️⃣ Opel/Vauxhall Corsa 20.143 ▼ %4
8️⃣ Peugeot 2008 19.837 ▼ %2
9️⃣ Volkswagen Tiguan 19.591 ▲ %42
🔟 Ford Puma 19.269 ▼ %5
Avrupa otomotiv pazarında zirve değişti: Mart 2025’in şampiyonu o model oldu

Fotoğraflar: AA