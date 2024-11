Ticaret Bakanı Ömer Bolat Turkuvaz’daki Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu: Ateşkes olana kadar İsrail’e ticaret yok

Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Bolat, yılın geride kalan döneminde ithalatta yaşanan azalmaya işaret ederek, bunun nasıl sağlandığına ilişkin uyguladıkları politikaları anlattı.



Bir yıl önce 367 milyar dolar ihracatın, son 12 aylık rakamının 340 milyar dolara gerilediğini bildiren Bolat, ihracat yapan kuyumcuların yarı mücevher statüsünde ürünler getirerek ihtiyaçlarını karşıladığını ve bu alanda 3,5 milyar dolarlık artış yaşandığını, kırmızı et fiyatlarının "şişmesini" engellemek ve halkın makul fiyatlarda et tüketebilmesini sağlamak için Et ve Süt Kurumu'nun helal kesim usulüyle ithalat yaptığını, burada da 200 milyon dolar artış olduğunu söyledi.



Motosiklet ithalatında 300 milyon dolarlık, binek otomobilde 550 milyon dolarlık artış olduğunu belirten Bolat, Çin'den ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi getirilmesinin ardından bu alandaki rakamların gerilemeye başladığını kaydetti.



Bolat, "Biz bardağın dolu tarafına bakalım. Türkiye'nin dış ticaret açığındaki, cari işlemler açığındaki bu kadar büyük azalma, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerinde bir ayarlama ve dengeleme sürecini beraberinde getirdi. Döviz piyasalarına istikrar, rezervlerimize büyük bir artış getirdi. Yerli ve milli sanayimizi haksız ithalata, kural dışı ithalata, Türkiye'yi bir ithalat cenneti yapmaya çalışan çevrelere karşı korumuş olduk. Bunlar bizim uluslararası yükümlülükler gereği haklarımız, bunu uyguladık yani." diye konuştu.



İthalatın azaltılmasına yönelik politikaların yerli üretimi artırdığını vurgulayan Bolat, büyümenin sürdüğünü, kişi başına düşen milli gelirin artmaya devam ettiğini, makroekonomideki göstergelerin hemen hepsinde ciddi iyileşmeler yaşandığını, işsizliğin azaldığını, iş dünyasının çalıştıracak işçi bulamadığına dair şikayette bulunduğunu, istihdam sayısının 33 milyon sınırına yaklaştığını aktardı.