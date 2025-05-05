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Özgür Özel'e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı

CHP lideri Özgür Özel'e tokatlı saldırıda bulunan evlat katili Selçuk Tengioğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kaldığı otelde görüntüleri kamuoyu ile paylaşılan Tengioğlu'nun saldırıyı gerçekleştirmeden önce CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı anlar dikkat çekti. İşte A Haber ekranlarında yayınlanan o görüntüler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 23:58 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 23:58
Özgür Özel’e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninden çıkarken, tokatlı saldırıya uğradı.

Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

KALDIĞI OTELDE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'ndaki konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.

Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

YENİ DETAYLAR İLK KEZ A HABER'DE

Evlat katili Selçuk Tengioğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan görüntülerde saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun saldırıyı gerçekleştirmeden önce CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı anlar ortaya çıktı.

Selçuk Tengioğlu ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı.Selçuk Tengioğlu ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Sunucu Melih Altınok, ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullanarak Sezgin Tanrıkulu'nun kameralara takılan görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altınok, "Şüpheli 09.43'te bölgeye gittiğinde orada tokalaştığı ilginç isimler var. Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı görülüyor. Bu ne olabilir? Orada karşılaşmış, el sıkışmış da olabilir.

Biraz sonra bahsedeceğimiz bölümle alakalı olabilir. Sezgin Tanrıkulu, olayın şoku devam ederken öncesinde çıktı, dedi ki: 'Konuştum kendisiyle. Ben Osmanlı çocuğuyum,' dedi. Olayın şok dalgası devam ediyor.

Selçuk Tengioğlu ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı.Selçuk Tengioğlu ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı.
Bir kitleyi tarif ediyormuş gibi bir açıklamada bulunuyorsunuz. Saldırıya uğrayan Özgür Özel diyor ki: 'Siyasete yapılmış bir saldırı. Hedef göstermiyorum, şudur ya da budur diyebileceğim bir şey yok,' diyor. Dolayısıyla Sezgin Tanrıkulu ile tokalaşmasını konuşacağız.

Sezgin Tanrıkulu, ifadelerine güvenilebilecek bir isim değil. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal kullanmıştır diyen bir adamın sözünün hiçbir hükmü yok." ifadelerini kullandı.

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