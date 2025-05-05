Özgür Özel’e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı

Selçuk Tengioğlu ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Sunucu Melih Altınok, ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullanarak Sezgin Tanrıkulu'nun kameralara takılan görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altınok, "Şüpheli 09.43'te bölgeye gittiğinde orada tokalaştığı ilginç isimler var. Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı görülüyor. Bu ne olabilir? Orada karşılaşmış, el sıkışmış da olabilir.

Biraz sonra bahsedeceğimiz bölümle alakalı olabilir. Sezgin Tanrıkulu, olayın şoku devam ederken öncesinde çıktı, dedi ki: 'Konuştum kendisiyle. Ben Osmanlı çocuğuyum,' dedi. Olayın şok dalgası devam ediyor.

Selçuk Tengioğlu ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Bir kitleyi tarif ediyormuş gibi bir açıklamada bulunuyorsunuz. Saldırıya uğrayan Özgür Özel diyor ki: 'Siyasete yapılmış bir saldırı. Hedef göstermiyorum, şudur ya da budur diyebileceğim bir şey yok,' diyor. Dolayısıyla Sezgin Tanrıkulu ile tokalaşmasını konuşacağız.



Sezgin Tanrıkulu, ifadelerine güvenilebilecek bir isim değil. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal kullanmıştır diyen bir adamın sözünün hiçbir hükmü yok." ifadelerini kullandı.