Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Ateşkes olana kadar İsrail ile ticaret yok!''

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 11:50

Turkuvaz Medya tarafından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi" gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte, ihracatın finansmanına yönelik yeni çözümler ve sektörün gelişimi için öncelikli adımlar ele alınıyor.



Programın ilk oturumunda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ekim ayı ile beraber son 15 ayın 10'nunda aylık rekorlar kırdık. Ümidimiz kalan 2 ayda da geçen yılki rakamlarımızı aşmak. Şu anda iyi gidiyoruz. Kasım ayında da rekor denemeleri yapacağız. OVP hedefimizi tutturmak amacındayız.

Uyguladığımız ekonomi programında amacımız düşük enflasyona, düşük faiz oranına ve istikrarlı bir kur rejimine ulaşabilmek. Programımız ile kurlarda çalkantılı dönemi geride bıraktık. İnsanlar artık önünü görebiliyor. İhracatçılarımıza da desteğimiz sürüyor. Bunun için yüzlerce destek modülümüz var.

"TÜRKİYE, İSRAİL İLE İHRACATI VE İTHALATI TAMAMEN DURDURDU"



İsrail ile dünyada en çok mücadele eden ve Filistin'e en çok yardım eden ülke biziz. Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail'in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz.

Filistin'deki ekonomiyi yaşatmak için Filistinli bakanımızın istediği bazı tavizlere olumlu baktık. İsrail'e ambargo uyguladığımızda İsrail bizi her yere şikayet etti. Bize büyük ambargolar uygulatacaklarını söylediler. Bunlar boşa çıktı. Diğer ülkelerde gördüğümüz şuydu: O sizin İsrail ile aranızdaki sorun. Biz sizinle ticaretimizi sürdüreceğiz. İsrail'den gönderilen ürünler gümrüklerde duruyor. Aracılar, ısrarlar sürüyor ancak biz ateşkes olana kadar almayacağız diyoruz. Mayıs ayından itibaren ithalat ve ihracatımız sıfıra indi.

Türkiye'den İsrail'e savunma sanayii ürünü de gitmedi. Burada azınlık bir grup kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyor. İsrail'e hizmet eden bir grup... Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor.



2025 HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLECEK



Öte yandan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu özel oturumda, ihracat sektörünün mevcut durumu ve 2025 hedefleri değerlendirilecek.



Etkinliğin bir diğer önemli bölümünde ise, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde TİM Başkanı Vekili İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ve İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ihracatta 2025 beklentilerini değerlendirecek.



Panelde, ihracat hedeflerine ulaşmak için öngörülen stratejiler, sektörlerin önündeki fırsatlar ve zorluklar masaya yatırılacak.





DESTEKLER ANLATILACAK

İhracatın sürdürülebilir büyümesi için finansman çözümlerinin büyük öneme sahip olduğu gerçeğinden yola çıkan ve A Para Spikeri Uğur Korkmazın yöneteceği panelde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, ihracatın finansmanında yeni yöntemleri ve finansman kaynaklarını değerlendirecek.



İhracatçı firmaların likidite ihtiyaçlarını karşılamada etkili olacak yöntemler ve yeni finansal destek modelleri üzerine bilgi verilecek.