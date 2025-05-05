Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı

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İkili ilişkiler, bölgesel meseleler ve küresel konuların masaya yatırıldığı zirvede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Ankara - Washington hattında kritik bir temas kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.İkili ilişkiler, bölgesel meseleler ve küresel konuların masaya yatırıldığı zirvede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti (Takvim.com.tr)







TÜRKİYE ATEŞKES İÇİN GAZZE'DE İŞ BİRLİĞİNİ HAZIR



Başkan Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.