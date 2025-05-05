SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti! Ankara Gazze'de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Telefonda görüşen iki lider, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. ABD'ye Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmesi çağrısında bulunan Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiği ifade etti. Trump, görüşme sonrası Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 17:58 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 18:32
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Ankara - Washington hattında kritik bir temas kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İkili ilişkiler, bölgesel meseleler ve küresel konuların masaya yatırıldığı zirvede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü!

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti (Takvim.com.tr)



TÜRKİYE ATEŞKES İÇİN GAZZE'DE İŞ BİRLİĞİNİ HAZIR

Başkan Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü (Takvim.com.tr)

SURİYE MESAJI

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü (Takvim.com.tr)



TRUMP'A TÜRKİYE DAVETİ

Başkan Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Trump: "Erdoğan ile çok verimli bir görüşme yaptım"


Trump, görüşme sonrası Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

ABD Başkanı, "Erdoğan ile ilişkilerim mükemmel. Çok verimli bir görüşme yaptım. Dört gözle çalışmamızı bekliyorum" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
Başkan Erdoğan’dan deprem turistlerine kentsel dönüşüm tepkisi: Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz
Provokasyon kirli saldırı planlı! Yeni görüntü geldi... Özgür Özel’e tokat öncesi ısınma hareketleri
Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlandı! Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: Toplu iğne babama batıyor
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’e saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi | Selçuk Tengioğlu ifadesinde ne dedi?
CHP’li Ekrem İmamoğlu şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi! 9 soru tek cevap: Gölge başkanlığı ağzından kaçırdı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
Miras kavgasına tutuşan FETÖ’cüler Avrupa’da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen’in damadından geldi
İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz
Special eziyet Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında görülmemiş sahtecilik: 1 kişiye 10 imza attırılıyor
TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
New York ünlüleri böyle formda kalıyor! İşte 3 günlük muhteşem formül
Özgür Özel’e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu’na yakın o ismin 4 Mayıs 2025 paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?
MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
Bodrum’da tatilin bedeli el yakıyor!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında taraftarlar Ali Koç için tek ses oldu!