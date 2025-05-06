Ayna kırdı, kapı tekmeledi, küfürler etti! Beyoğlu'nda trafik magandası dehşeti... Yeni düzenleme "3 yıl hapis 1 yıl ehliyetten men" diyor
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda bir trafik magandası, tartıştığı sürücünün otomobilinin aynasını yumrukladı. Bununla da kalmayan maganda kapıları tekmeleyip küfürler yağdırdı. Bilindiği üzere trafikte yol kesen, saldırı amacıyla aracından inenlere ağır cezalar gündemde. Yeni düzenlemeye göre 'müstakil suçlar' kapsamına alınan bu suç için 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyetten men cezası öngörülüyor.
İstanbul Beyoğlu'nda bir sürücü tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumruk atarak küfür etti. Saldırı anı cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yaşandı.
İddiaya göre, yolda ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sürücülerden biri 34 MZB 199 plakalı aracını diğer otomobilin önüne kırdı.
AYNA KIRDI, KAPI TEKMELEDİ, KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Yumruk atarak aracın aynasını kıran ve kapısını tekmeleyen şüpheli araçtaki sürücüye de küfürler yağdırdı.
Saldırıya uğrayan sürücü ise saldırı anını cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada 'Maganda' diyerek diğer sürücüye tepki gösterdi.
Araca tekme atan sürücü ise daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.