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Ayna kırdı, kapı tekmeledi, küfürler etti! Beyoğlu'nda trafik magandası dehşeti... Yeni düzenleme "3 yıl hapis 1 yıl ehliyetten men" diyor

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda bir trafik magandası, tartıştığı sürücünün otomobilinin aynasını yumrukladı. Bununla da kalmayan maganda kapıları tekmeleyip küfürler yağdırdı. Bilindiği üzere trafikte yol kesen, saldırı amacıyla aracından inenlere ağır cezalar gündemde. Yeni düzenlemeye göre 'müstakil suçlar' kapsamına alınan bu suç için 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyetten men cezası öngörülüyor.

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Ayna kırdı, kapı tekmeledi, küfürler etti! Beyoğlu’nda trafik magandası dehşeti... Yeni düzenleme 3 yıl hapis 1 yıl ehliyetten men diyor

İstanbul Beyoğlu'nda bir sürücü tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumruk atarak küfür etti. Saldırı anı cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yaşandı.

Beyoğlu'nda trafikte Gerilim


İddiaya göre, yolda ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)


Sürücülerden biri 34 MZB 199 plakalı aracını diğer otomobilin önüne kırdı.

AYNA KIRDI, KAPI TEKMELEDİ, KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Yumruk atarak aracın aynasını kıran ve kapısını tekmeleyen şüpheli araçtaki sürücüye de küfürler yağdırdı.

Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)


Saldırıya uğrayan sürücü ise saldırı anını cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada 'Maganda' diyerek diğer sürücüye tepki gösterdi.

Araca tekme atan sürücü ise daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)


MÜSTAKİL SUÇ SAYILIYOR... 3 YILA KADAR HAPİS YOLU VAR

Öte yandan yeni düzenlemelere göre; trafikte yol kesmek, müstakil suç sayılacak. Bu suçu işleyen 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyetten men cezası alacak.

Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)

"EHLİYETLERİNE EL KONULMASI DAHİL MÜSTAKİL YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2025'teki Yargı Reformu Stratejisi programında konuya ilişkin şöyle konuşmuştu:

Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız. Böylece milletimizde ciddi şikayetlere yol açan ve yargıya olan inancı zedeleyen bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil, müstakil yaptırımlara tabi tutacağız.

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