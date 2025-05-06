Ayna kırdı, kapı tekmeledi, küfürler etti! Beyoğlu'nda trafik magandası dehşeti... Yeni düzenleme "3 yıl hapis 1 yıl ehliyetten men" diyor

Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)





MÜSTAKİL SUÇ SAYILIYOR... 3 YILA KADAR HAPİS YOLU VAR



Öte yandan yeni düzenlemelere göre; trafikte yol kesmek, müstakil suç sayılacak. Bu suçu işleyen 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyetten men cezası alacak.

Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumrukla saldırdı (DHA)



"EHLİYETLERİNE EL KONULMASI DAHİL MÜSTAKİL YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2025'teki Yargı Reformu Stratejisi programında konuya ilişkin şöyle konuşmuştu:



Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız. Böylece milletimizde ciddi şikayetlere yol açan ve yargıya olan inancı zedeleyen bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil, müstakil yaptırımlara tabi tutacağız.



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