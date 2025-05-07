48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! "3 aydır..."

Televizyon dünyasının zarafetiyle olduğu kadar fit görünümüyle de dikkat çeken ismi Burcu Esmersoy, beslenme ve spor alışkanlıklarıyla örnek olmaya devam ediyor. 47 yaşındaki ünlü sunucu, 58 kiloluk formunu korumak için yıllardır uyguladığı beslenme düzenini ve sağlıklı yaşam rutinlerini zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.
🥗 BİR GÜNDE NE YİYOR?
🔹 Sabah: Elma Sirkesiyle Güne Başlıyor
Her sabah bir yemek kaşığı elma sirkesi içerek metabolizmasını hızlandırıyor. Bu alışkanlığının sindirime ve bağışıklığa destek verdiğine inanıyor.
🔹 Kahvaltı: Granola ve Süzme Yoğurt
Yoğurt, granola ve kuru meyvelerle zenginleştirilmiş pratik ve besleyici bir kahvaltı yapıyor. Ancak pazar günleri "ödül günü":
"Kahvaltıda 8 simit yerim" sözüyle gündem olmuş, sonra da bu ifadesine açıklık getirmişti:
"O ortamda 8 simit oluyor, hepsini ben yemiyorum."
🔹 Öğle: Yumurtalı Salata
Protein ağırlıklı bir tabak: Haşlanmış yumurta, roka, domates ve acı sosla hazırlanan salata ile formunu koruyor.
🔹 Akşam: Buğday Salatası
Közlenmiş biber, bezelye ve buğday içeren doyurucu ama hafif bir öğün tercih ediyor. Özellikle karbonhidratları dengeli almayı hedefliyor.
🔹 Ara Öğünler:
Kefir ve kuru meyvelerle gün içinde açlık krizlerini bastırıyor. Çikolata, dondurma gibi tatlılara ise sadece "sinir krizi günlerinde" izin var.
💬 "15 YILDIR BEYAZ EKMEK YEMİYORUM"
Burcu Esmersoy, yıllar önce verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Fırından çıkan sıcacık beyaz ekmek var ya, ben onu 15 yıldır ağzıma sürmüyorum."
🕐 GEÇMİŞTE TEK ÖĞÜN DİYET DE UYGULAMIŞTI
2020 yılında bir magazin dergisine verdiği bir röportajda, formunu "tek öğün" beslenmeye borçlu olduğunu açıklamıştı:
"Üç aydır tek öğün besleniyorum. Ama bu herkes için uygun olmayabilir. Kendi sisteminizi bulmalısınız."
🍏 BURCU ESMERSOY TARZI GÜNLÜK DİYET LİSTESİ
☀️ Sabah (07:30 – 08:30)
🍋 1 yemek kaşığı elma sirkesi (1 bardak ılık suyla karıştır)
🥣 3-4 kaşık granola
🍶 3 kaşık süzme yoğurt
🍇 Bir avuç kuru üzüm veya yaban mersini
🥗 Öğle (13:00)
🍳 1 adet haşlanmış yumurta
🥬 Karışık yeşillik salatası (roka, göbek, maydanoz)
🍅 1 küçük domates
🌶️ 1 tatlı kaşığı acı sos (isteğe bağlı)