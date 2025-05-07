48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! "3 aydır..."

Televizyon dünyasının zarafetiyle olduğu kadar fit görünümüyle de dikkat çeken ismi Burcu Esmersoy, beslenme ve spor alışkanlıklarıyla örnek olmaya devam ediyor. 47 yaşındaki ünlü sunucu, 58 kiloluk formunu korumak için yıllardır uyguladığı beslenme düzenini ve sağlıklı yaşam rutinlerini zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

🥗 BİR GÜNDE NE YİYOR? 🔹 Sabah: Elma Sirkesiyle Güne Başlıyor

Her sabah bir yemek kaşığı elma sirkesi içerek metabolizmasını hızlandırıyor. Bu alışkanlığının sindirime ve bağışıklığa destek verdiğine inanıyor.

🔹 Kahvaltı: Granola ve Süzme Yoğurt

Yoğurt, granola ve kuru meyvelerle zenginleştirilmiş pratik ve besleyici bir kahvaltı yapıyor. Ancak pazar günleri "ödül günü": "Kahvaltıda 8 simit yerim" sözüyle gündem olmuş, sonra da bu ifadesine açıklık getirmişti:

"O ortamda 8 simit oluyor, hepsini ben yemiyorum."

🔹 Öğle: Yumurtalı Salata

Protein ağırlıklı bir tabak: Haşlanmış yumurta, roka, domates ve acı sosla hazırlanan salata ile formunu koruyor. 🔹 Akşam: Buğday Salatası

Közlenmiş biber, bezelye ve buğday içeren doyurucu ama hafif bir öğün tercih ediyor. Özellikle karbonhidratları dengeli almayı hedefliyor. 🔹 Ara Öğünler:

Kefir ve kuru meyvelerle gün içinde açlık krizlerini bastırıyor. Çikolata, dondurma gibi tatlılara ise sadece "sinir krizi günlerinde" izin var.