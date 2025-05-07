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48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! "3 aydır..."

Televizyon dünyasının zarafetiyle olduğu kadar fit görünümüyle de dikkat çeken ismi Burcu Esmersoy, beslenme ve spor alışkanlıklarıyla örnek olmaya devam ediyor. 48 yaşındaki ünlü sunucu, 58 kiloluk formunu korumak için yıllardır uyguladığı beslenme düzenini ve sağlıklı yaşam rutinlerini zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 23:02 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 23:02
48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

Televizyon dünyasının zarafetiyle olduğu kadar fit görünümüyle de dikkat çeken ismi Burcu Esmersoy, beslenme ve spor alışkanlıklarıyla örnek olmaya devam ediyor. 47 yaşındaki ünlü sunucu, 58 kiloluk formunu korumak için yıllardır uyguladığı beslenme düzenini ve sağlıklı yaşam rutinlerini zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

🥗 BİR GÜNDE NE YİYOR?

🔹 Sabah: Elma Sirkesiyle Güne Başlıyor
Her sabah bir yemek kaşığı elma sirkesi içerek metabolizmasını hızlandırıyor. Bu alışkanlığının sindirime ve bağışıklığa destek verdiğine inanıyor.

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

🔹 Kahvaltı: Granola ve Süzme Yoğurt
Yoğurt, granola ve kuru meyvelerle zenginleştirilmiş pratik ve besleyici bir kahvaltı yapıyor. Ancak pazar günleri "ödül günü":

"Kahvaltıda 8 simit yerim" sözüyle gündem olmuş, sonra da bu ifadesine açıklık getirmişti:
"O ortamda 8 simit oluyor, hepsini ben yemiyorum."

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

🔹 Öğle: Yumurtalı Salata
Protein ağırlıklı bir tabak: Haşlanmış yumurta, roka, domates ve acı sosla hazırlanan salata ile formunu koruyor.

🔹 Akşam: Buğday Salatası
Közlenmiş biber, bezelye ve buğday içeren doyurucu ama hafif bir öğün tercih ediyor. Özellikle karbonhidratları dengeli almayı hedefliyor.

🔹 Ara Öğünler:
Kefir ve kuru meyvelerle gün içinde açlık krizlerini bastırıyor. Çikolata, dondurma gibi tatlılara ise sadece "sinir krizi günlerinde" izin var.

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

💬 "15 YILDIR BEYAZ EKMEK YEMİYORUM"

Burcu Esmersoy, yıllar önce verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fırından çıkan sıcacık beyaz ekmek var ya, ben onu 15 yıldır ağzıma sürmüyorum."

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

🕐 GEÇMİŞTE TEK ÖĞÜN DİYET DE UYGULAMIŞTI

2020 yılında bir magazin dergisine verdiği bir röportajda, formunu "tek öğün" beslenmeye borçlu olduğunu açıklamıştı:

"Üç aydır tek öğün besleniyorum. Ama bu herkes için uygun olmayabilir. Kendi sisteminizi bulmalısınız."

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

🍏 BURCU ESMERSOY TARZI GÜNLÜK DİYET LİSTESİ

☀️ Sabah (07:30 – 08:30)

🍋 1 yemek kaşığı elma sirkesi (1 bardak ılık suyla karıştır)
🥣 3-4 kaşık granola
🍶 3 kaşık süzme yoğurt
🍇 Bir avuç kuru üzüm veya yaban mersini

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

🕙 Ara Öğün (10:30)

🥛 1 bardak kefir
🥥 Yanında 3-4 adet çiğ badem veya kaju

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

🥗 Öğle (13:00)

🍳 1 adet haşlanmış yumurta
🥬 Karışık yeşillik salatası (roka, göbek, maydanoz)
🍅 1 küçük domates
🌶️ 1 tatlı kaşığı acı sos (isteğe bağlı)

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

🕓 Ara Öğün (16:00)

🍏 1 adet yeşil elma
☕ Şekersiz Türk kahvesi veya bitki çayı

48 yaşında 58 kilo! Burcu Esmersoy’a yağ yaktıran formül! 3 aydır...

🌙 Akşam (18:30 – 19:00)

🌾 4-5 kaşık buğday salatası
🥦 Yanında buharda pişmiş sebzeler (brokoli, havuç, kabak)
🫒 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış limonlu sos

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram