Fenerbahçe hem masada hem sahada kaybetti! 1 yıllık Mourinho faturası 4.7 milyar lira

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Beşiktaş yenilgisiyle büyük şok yaşayan Fenerbahçe'de artık şampiyonluk mucizelere kaldı. Alınan mağlubiyet kadar taraftarları kızdıran bir nokta da teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalardı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv) BAŞ EDEBİLMEK ÇOK ZOR!

Portekizli hoca basın toplantısında, "Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Bu işin sonucu en baştan belliydi" ifadesini kullandı.