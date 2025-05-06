Fenerbahçe’de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kongre harekatı! Camiada istenmeyen adam Ali Koç

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Buna göre olağanüstü seçime gidilmesi için 9 bin 700'den fazla imza gerektiği ifade ediliyor. Muhaliflerin Fenerbahçe'yi kongreye götürmesi için yaklaşık 10 bine yakın imza toplamak için çalıştığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.