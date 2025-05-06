Fenerbahçe’de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kongre harekatı! Camiada istenmeyen adam Ali Koç

Fenerbahçe'de yaşanan başarısızlıkların faturası Ali Koç ve yönetimine kesiliyor. Göreve geldiği günden beri Sarı-Lacivertli takımla şampiyonluk yaşayamayan Koç'un artık başkanlığı bırakması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yaşanan başarısızlıkların faturası Ali Koç ve yönetimine kesiliyor. Göreve geldiği günden beri Sarı-Lacivertli takımla şampiyonluk yaşayamayan Koç'un artık başkanlığı bırakması bekleniyor.
Camianın gelecek yıllarda yeni bir sayfa açmak isteği öne sürülüyor. Taraftarın da her maç mevcut yönetimi istifaya çağırması muhalif üyeleri harekete geçirmiş durumda.
Son Kadıköy'de alınan 1-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle bazı üyelerin olağanüstü kongreye gitmek için imza topladığı öğrenildi. Olağanüstü genel kurulun toplanması için üyelerin 20'sinin imza vermesi gerekiyor. Kulübün genel kurulda oy kullanma hakkı olan üyesi 46 bin 410 kişi olarak biliniyor.
Buna göre olağanüstü seçime gidilmesi için 9 bin 700'den fazla imza gerektiği ifade ediliyor. Muhaliflerin Fenerbahçe'yi kongreye götürmesi için yaklaşık 10 bine yakın imza toplamak için çalıştığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.