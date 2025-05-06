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Hadise vergiden kaçmak için Avrupa'yı seçti! Konser başına 100 bin Euro cebe atıyor

Ünlü şarkıcı Hadise vergiden kaçınmak için rotayı Avrupa'yı kırdı. Konser başına 100 bin Euro (yaklaşık 4.5 milyon TL) aldığı vurgulandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025
Hadise vergiden kaçmak için Avrupa’yı seçti! Konser başına 100 bin Euro cebe atıyor

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Popçu Hadise konserden konsere koştu. En çok Avrupa'da sahne aldı. Almanya'dan Belçika'ya kadar farklı ülkelerde konser verdi. İşte bununla ilgili ilginç bir iddia geldi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Son dönemde Avrupa turnesinde 8 konser veren Hadise'nin konser başına 100 bin Euro olduğu iddia edildi.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

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Ancak daha az vergi verdiği için tercihini Avrupa'dan yana kullandığı öne sürüldü.

Bu durum "Uyanık Hadise" yorumlarına yol açtı. Bu arada Avrupa'da çok konser verenler arasında Tarkan ve Atena da bulunuyor.

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