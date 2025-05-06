Hadise vergiden kaçmak için Avrupa’yı seçti! Konser başına 100 bin Euro cebe atıyor

Popçu Hadise konserden konsere koştu. En çok Avrupa 'da sahne aldı. Almanya'dan Belçika'ya kadar farklı ülkelerde konser verdi. İşte bununla ilgili ilginç bir iddia geldi.

Son dönemde Avrupa turnesinde 8 konser veren Hadise 'nin konser başına 100 bin Euro olduğu iddia edildi.

(Takvim Gazetesi)

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Ancak daha az vergi verdiği için tercihini Avrupa'dan yana kullandığı öne sürüldü.

Bu durum "Uyanık Hadise" yorumlarına yol açtı. Bu arada Avrupa'da çok konser verenler arasında Tarkan ve Atena da bulunuyor.