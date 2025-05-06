İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?

Külçe Altın, %2,4 Düşüşün Ardından Yükseldi

Geçen hafta %2,4 oranında bir düşüş yaşayan külçe altın, bu sabah itibariyle ons başına 3.260 doların üzerinde işlem gördü. Bu yükseliş küresel ticaretin gidişatı ve ABD ekonomisine dair belirsizliklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmesiyle gerçekleşti.