İslam Memiş 7 Mayıs'ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?
Altın, yatırımcıların küresel ticaret ve ABD ekonomisine dair belirsizliğe odaklanarak bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından değer kazandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan %2,4'lük düşüşün ardından külçe altın ons başına 3.260 doların üzerine çıkarak yeniden yükseldi. Peki altın yükselmeye devam edecek mi? FED faiz kararı gidişatı nasıl etkileyecek? İşte Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcılar için yeni açıklamalar.
Giriş Tarihi: 06.05.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 08:32