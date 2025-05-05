Bakan Yerlikaya duyurdu: CHP lideri Özgür Özel’in ailesini tehdit eden şüpheli kıskıvrak yakalandı!

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Söz konusu paylaşımda, "Kızım İpek üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek özelim de yani her şeyiniz bende var yakın zamanda görüşürüz özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım görelim bu gece hazır ol Güzelyurt Mahallesi'nde" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'e saldıran kişi adına sosyal medya hesabı açıp provakatif paylaşımlar yapan bir kişinin tutuklandığını açıkladı.