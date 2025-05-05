Bakan Yerlikaya duyurdu: CHP lideri Özgür Özel’in ailesini tehdit eden şüpheli kıskıvrak yakalandı!

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu kullanıcı adıyla sosyal medyada üzerinden hesap açan M.A. (23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.
CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu kullanıcı adıyla sosyal medyada üzerinden hesap açan M.A. (23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.
Söz konusu paylaşımda, "Kızım İpek üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek özelim de yani her şeyiniz bende var yakın zamanda görüşürüz özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım görelim bu gece hazır ol Güzelyurt Mahallesi'nde" ifadeleri yer aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'e saldıran kişi adına sosyal medya hesabı açıp provakatif paylaşımlar yapan bir kişinin tutuklandığını açıkladı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; Saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.