Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Hindistan’a gitti: Unutulmaz bir başlangıç!

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.
Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, 7-31 Mayıs arasında düzenlenecek olan Miss World yarışması için Hindistan'a gitti.
Uçaktan iner inmez verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Bilgen, şu ifadeleri kullandı: "Türk Başkonsolosu, sevgili eşi ve Alman Başkonsolosunun sevgili eşi Dr. Didem Fabig tarafından çok sıcak ve nazik bir misafirperverlikle karşılandım. Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç"
İdil Bilgen, sözlerine "Miss Türkiye olarak seyahatlerim sırasında bana gösterdikleri nezaket ve destek için minnettarım. Birkaç saat içinde Haydarabad'a varmak için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.
Bilgen, başka bir paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Hindistan'ın Haydarabad kentinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmekten onur duyuyorum. Bu eşsiz yolculuğa çıkarken, izleyen her genç kadına hatırlatmak isterim: Gücünüzden asla şüphe etmeyin. Eğitim, hırs ve zarafet; hepsi içinizde yaşayabilir. Zekâ ve güzellik arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Hem güçlü hem dengeli hem sert hem de kadınsı olabilirsiniz."