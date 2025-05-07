Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Hindistan’a gitti: Unutulmaz bir başlangıç!

İdil Bilgen , sözlerine "Miss Türkiye olarak seyahatlerim sırasında bana gösterdikleri nezaket ve destek için minnettarım. Birkaç saat içinde Haydarabad'a varmak için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.

Kaynak: Sosyal medya

Bilgen, başka bir paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Hindistan'ın Haydarabad kentinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmekten onur duyuyorum. Bu eşsiz yolculuğa çıkarken, izleyen her genç kadına hatırlatmak isterim: Gücünüzden asla şüphe etmeyin. Eğitim, hırs ve zarafet; hepsi içinizde yaşayabilir. Zekâ ve güzellik arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Hem güçlü hem dengeli hem sert hem de kadınsı olabilirsiniz."