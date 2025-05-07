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Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Hindistan'a gitti: Unutulmaz bir başlangıç!

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen, 7-31 Mayıs arasında düzenlenecek olan Miss World yarışması için Hindistan'a gitti. Tescilli güzel, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:28
Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Hindistan’a gitti: Unutulmaz bir başlangıç!

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Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, 7-31 Mayıs arasında düzenlenecek olan Miss World yarışması için Hindistan'a gitti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Uçaktan iner inmez verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Bilgen, şu ifadeleri kullandı: "Türk Başkonsolosu, sevgili eşi ve Alman Başkonsolosunun sevgili eşi Dr. Didem Fabig tarafından çok sıcak ve nazik bir misafirperverlikle karşılandım. Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İdil Bilgen, sözlerine "Miss Türkiye olarak seyahatlerim sırasında bana gösterdikleri nezaket ve destek için minnettarım. Birkaç saat içinde Haydarabad'a varmak için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bilgen, başka bir paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Hindistan'ın Haydarabad kentinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmekten onur duyuyorum. Bu eşsiz yolculuğa çıkarken, izleyen her genç kadına hatırlatmak isterim: Gücünüzden asla şüphe etmeyin. Eğitim, hırs ve zarafet; hepsi içinizde yaşayabilir. Zekâ ve güzellik arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Hem güçlü hem dengeli hem sert hem de kadınsı olabilirsiniz."

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