AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası 'terörsüz Türkiye' sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.



Sürece ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşme de ele alınacak.

ENFLASYON VERİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

MYK'da ayrıca ekonomik verilerde görüşülecek. Bugün TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri masada olacak.

İSRAİL'İN SURİYE VE GAZZE SALDIRILARI KONUŞULACAK

İsrail son olarak Şam ve Hama'ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının masaya yatırılması beklenirken, Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarda gündeme gelecek.