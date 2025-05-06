Süzme balına şeker zeytinyağına tohum yağı! Yeni taklit ve tağşiş listesinde pes dedirten hileler!

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 aydır gıda teröristlerini deşifre ediyor. Yaptıkları hilelerle halkın sağlığını hiçe sayan gıda teröristleri listesine yenileri eklendi.

Yapılan denetimlerde bu kez bal ve zeytinyağında taklit ve tağşiş tespit edildi. Süzme çiçek balı adı altında piyasaya sunulan bazı ürünlerde bala şeker şurubu karıştırıldığı belirlenirken, naturel sızma zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerde ise tohum yağı ve düşük kaliteli yağların kullanıldığı ortaya çıktı.

HİLELİ ÜRÜNLER NASIL TESPİT EDİLİR? Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerde tadında, kokusunda veya lezzetinde bir farklılık hissettiklerinde, ALO 170 gıda ihbar hattını aramaları veya 0501 174 0174 numaralı WhatsApp ihbar hattına fotoğraflarını göndermeleri önerildi. YASAL ÖNLEMLER VE CEZALAR Bakanlık, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara ciddi para cezaları ve hapis cezaları uygulamaya başladı. Para cezaları, firmaların gayrisafi gelirine göre belirleniyor ve en düşük ceza 146 bin TL, en yüksek ise 10 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Üstelik, aynı suçu tekrarlayan firmalar ticari faaliyetten men ediliyor.

ZEYTİNYAĞI YERİNE TOHUM YAĞI İzmir Selçuk merkezli "SSC Grup", Bayındır'daki "Hilal Hayvansal Ürünler", Gaziemir'deki "Özdeğirmenciler Gıda" ve Efeler'deki "Zeynare Gıda" firmaları başta olmak üzere birçok markanın 5 litrelik teneke zeytinyağı ambalajlarında benzer tağşişler tespit edildi.