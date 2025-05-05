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Eziyet ve cinsel taciz! Katil Selçuk Tengioğlu'nun öldürdüğü çocuklarının öğretmeni vahşeti anlattı: "Peruğunu çıkardı saçları..."

CHP lideri Özgür Özel'e cenaze töreninde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, 2004'te iki çocuğunu öldürüp birini ağır yaraladığı vahşi cinayetler yeniden gündeme geldi. O dönem okulda müdür yardımcısı olan Gülşen Yazgül, Selçuk Tengioğlu'nun çocuklarına yaptığı işkenceleri anlattı.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 20:42 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 20:43
Eziyet ve cinsel taciz! Katil Selçuk Tengioğlu’nun öldürdüğü çocuklarının öğretmeni vahşeti anlattı: Peruğunu çıkardı saçları...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun, 2004 yılında işlediği vahşi cinayetler yeniden gündeme geldi.

Özel’e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı. (Takvim.com.tr arşiv)Özel’e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı. (Takvim.com.tr arşiv)

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T.'yi (17) öldürüp, kızı G.T.'yi (11) de ağır yaralayan Selçuk Tengioğlu'nun geçmişi kamuoyunda büyük infial yarattı.

Özel’e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı. (DHA)Özel’e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı. (DHA)

ÖĞRETMEN YAŞANANLARI ANLATTI

Cinayetin öncesinde çocukların yaşadığı sıkıntıları, o dönem okullarında müdür yardımcısı olan Gülşen Yazgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlattı.

Özel’e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı. (DHA)Özel’e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı. (DHA)

ÇOCUKLAR İŞKENCEYİ ANLATMIŞ

Şemsettin Mursaloğlu Lisesi'nde görev yaptığını anlatan Yazgül, "Büyük kız bir gün odama geldi, konuşmak istedi. Başındaki peruk dikkatimi çekti. Kapıyı kapattım ve sordum. Peruğunu çıkardı, saçları sıfıra vurulmuştu. Ardından kardeşini de çağırdı, onun da saçı yoktu. Babalarının işkencelerinden, vücutlarına yaptığı eziyetlerden ve cinsel tacizden söz ettiler" ifadesini kullandı.

Özel’e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı. (Takvim.com.tr arşiv)Özel’e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı. (Takvim.com.tr arşiv)

"TAM BİR SOSYOPAT GİBİYDİ"

Durumu okul müdürüne anlattığını ve polise bildirdiklerini kaydeden Yazgül, "Dört polis geldi, babayı çağırdık. Okula geldiğinde tam bir sosyopat gibiydi, müdürümüzün üzerine saldırmaya çalıştı. Polisler zor engelledi. Ancak iki gün sonra serbest bırakıldı. Aynı gece büyük ve küçük oğlunu öldürdü, kız çocuğunu da ağır yaraladı. Büyük kızımız kurtulmak için balkondan atladı, beli kırıldı" dedi.

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