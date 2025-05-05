Eziyet ve cinsel taciz! Katil Selçuk Tengioğlu'nun öldürdüğü çocuklarının öğretmeni vahşeti anlattı: "Peruğunu çıkardı saçları..."

Özel’e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı. (DHA)

ÇOCUKLAR İŞKENCEYİ ANLATMIŞ

Şemsettin Mursaloğlu Lisesi'nde görev yaptığını anlatan Yazgül, "Büyük kız bir gün odama geldi, konuşmak istedi. Başındaki peruk dikkatimi çekti. Kapıyı kapattım ve sordum. Peruğunu çıkardı, saçları sıfıra vurulmuştu. Ardından kardeşini de çağırdı, onun da saçı yoktu. Babalarının işkencelerinden, vücutlarına yaptığı eziyetlerden ve cinsel tacizden söz ettiler" ifadesini kullandı.