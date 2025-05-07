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Alişan’dan evlilik yıldönümüne özel romantik kutlama!

2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren iki çocuk babası Alişan’dan evlilik yıldönümüne özel romantik bir kutlama geldi. Buse Varol'la bir pozunu yayınlayan Alişan, kaleme aldığı satırlarla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 14:24 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 14:26
Alişan’dan evlilik yıldönümüne özel romantik kutlama!

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Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Attıkları her adımla adlarından söz ettiren Buse Varol ile Alişan, bu kez evlilik yıldönümleriyle gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Alişan, iki çocuğunun annesi Buse Varol ile evliliğinin 8'inci yıl dönümünü şu sözlerle kutladı: "6 Mayıs 2018'de birleştirmiştik hayatlarımızı ve bugün 6 Mayıs 2025. 7 yıl bitiyor bugün ve çok şükür 8. yıla giriyoruz.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hem de +2 fazlayla. Hem bana mükemmel bir eş hem de çocuklarıma mükemmel bir anne olduğun için ve hayatımda olduğun her gün bana yaşattığın mutluluklar için teşekkür ederim aşkım. Sağlıkla, huzurla nice güzel yıllarımız olsun İnşallah. Seni seviyorum"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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