Alişan’dan evlilik yıldönümüne özel romantik kutlama!

Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Attıkları her adımla adlarından söz ettiren Buse Varol ile Alişan, bu kez evlilik yıldönümleriyle gündeme geldi.
Alişan, iki çocuğunun annesi Buse Varol ile evliliğinin 8'inci yıl dönümünü şu sözlerle kutladı: "6 Mayıs 2018'de birleştirmiştik hayatlarımızı ve bugün 6 Mayıs 2025. 7 yıl bitiyor bugün ve çok şükür 8. yıla giriyoruz.
Hem de +2 fazlayla. Hem bana mükemmel bir eş hem de çocuklarıma mükemmel bir anne olduğun için ve hayatımda olduğun her gün bana yaşattığın mutluluklar için teşekkür ederim aşkım. Sağlıkla, huzurla nice güzel yıllarımız olsun İnşallah. Seni seviyorum"
İşte o paylaşım...