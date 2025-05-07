Alişan’dan evlilik yıldönümüne özel romantik kutlama!

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Hem de +2 fazlayla. Hem bana mükemmel bir eş hem de çocuklarıma mükemmel bir anne olduğun için ve hayatımda olduğun her gün bana yaşattığın mutluluklar için teşekkür ederim aşkım. Sağlıkla, huzurla nice güzel yıllarımız olsun İnşallah. Seni seviyorum"