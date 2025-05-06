takvim-logo

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerinin olaydan sonra yaşattıkları vahşeti arkadaşlarına gülerek anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Katillerin görüntüleri kan dondurdu.

author-1
takvim.com.tr
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü

24 Ocak tarihinde Kadıköy'de bit pazarına kaykay malzemesi almaya giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile 18 yaşından küçük olan B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi'yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. ise yerde tekmelemişti.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış

2 KİŞİNİN DAHA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ağır yaralanan Minguzzi, 9 Şubat'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minguzzi bıçaklanmadan önce olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte 2 kişinin daha olduğu da ortaya çıktı.

Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzziyi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı
Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış

NASIL BIÇAKLADIĞINI GÜLEREK ANLATTI

Cinayete ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Dava dosyasına girip girmediği bilinmeyen görüntülerde katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor. Görüntülerde katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış

İKİSİNİN DE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağının çok sayıda sabıka kaydı olduğu da ortaya çıkmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış

MEZARI TAHRİP EDENLER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu.

Tutuklu sanık Duran Aydın ilk kez 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü

Mahkeme, Mattia Ahmet'in babası müşteki Andrea Minguzzi hakkında da duruşmaya zorla getirme emri çıkardı.