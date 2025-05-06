Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerinin olaydan sonra yaşattıkları vahşeti arkadaşlarına gülerek anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Katillerin görüntüleri kan dondurdu.
takvim.com.tr
24 Ocak tarihinde
Kadıköy'de bit pazarına kaykay malzemesi almaya giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile 18 yaşından küçük olan B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi'yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. ise yerde tekmelemişti.
2 KİŞİNİN DAHA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ağır yaralanan Minguzzi, 9 Şubat'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minguzzi bıçaklanmadan önce olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte 2 kişinin daha olduğu da ortaya çıktı.
NASIL BIÇAKLADIĞINI GÜLEREK ANLATTI
Cinayete ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Dava dosyasına girip girmediği bilinmeyen görüntülerde katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor. Görüntülerde katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.
İKİSİNİN DE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağının çok sayıda sabıka kaydı olduğu da ortaya çıkmıştı.
MEZARI TAHRİP EDENLER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu.
Tutuklu sanık Duran Aydın ilk kez 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.