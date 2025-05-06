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Mayıs yine onun! Galatasaray son 40 yılda 17. kez şampiyonluk yaşayacak

Tarihindeki 25. zafere bir adım uzaklıkta olan Cimbom eğer hedefe ulaşırsa son 40 yılda 19. kez bunu başarmış olacak. 1985 yılında Fenerbahçe’nin 5 şampiyonluk gerisinde olan Galatasaray bu kez ezeli rakibine 6 şampiyonluk fark atacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025
Mayıs yine onun! Galatasaray son 40 yılda 17. kez şampiyonluk yaşayacak

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Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray artık şampiyonluk için gün sayıyor. Kalan 4 maçından 4 puan çıkarması halinde tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşacak olan Sarı- Kırmızılılar aynı zamanda göğsüne 5. yıldızı takan ilk takım ünvanını da alacak.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

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Eğer Fenerbahçe cuma günü Başakşehir'e kaybederse Galatasaray, Trabzon'dan 1 puanla dönmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Cimbom böylece 40 yıldır Süper Lig'deki büyük üstünlüğünü daha da pekiştirecek. 1985 yılında sadece 6 şampiyonluğu olan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk gerisinde bulunan Galatasaray ardından inanılmaz bir çıkış yakaladı.

Bu sezon ipi göğüslemesi halinde son 40 yıldaki 19. zaferini yaşayacak olan Sarı-Kırmızılılar neredeyse 2 yılda bir şampiyonluğa ulaşmış olacak. Böylece Fenerbahçe ile aradaki şampiyonluk sayısı farkı da 6'ya çıkacak.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FENERBAHÇE 8 KEZ İPİ GÖĞÜSLEYEBİLDİ
Fener 1985 sonrası yalnızca 8 şampiyonluk yaşarken, Beşiktaş 10 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 25. şampiyonluğuyla beraber hem sportif anlamda çok büyük bir eşiği aşmış olacak.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 34. haftadaki maçlarının tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi.

34. haftayı Galatasaray'ın 8 puan ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin oranı 5.20'den 12.00'ye yükseldi. Galatasaray'ın daha önce 1.13 olarak güncellenen oranı ise kapatıldı.

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