Mayıs yine onun! Galatasaray son 40 yılda 17. kez şampiyonluk yaşayacak

Süper Lig 'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe 'nin 8 puan önünde giren Galatasaray artık şampiyonluk için gün sayıyor. Kalan 4 maçından 4 puan çıkarması halinde tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşacak olan Sarı- Kırmızılılar aynı zamanda göğsüne 5. yıldızı takan ilk takım ünvanını da alacak.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



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Eğer Fenerbahçe cuma günü Başakşehir'e kaybederse Galatasaray, Trabzon'dan 1 puanla dönmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Cimbom böylece 40 yıldır Süper Lig'deki büyük üstünlüğünü daha da pekiştirecek. 1985 yılında sadece 6 şampiyonluğu olan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk gerisinde bulunan Galatasaray ardından inanılmaz bir çıkış yakaladı.

Bu sezon ipi göğüslemesi halinde son 40 yıldaki 19. zaferini yaşayacak olan Sarı-Kırmızılılar neredeyse 2 yılda bir şampiyonluğa ulaşmış olacak. Böylece Fenerbahçe ile aradaki şampiyonluk sayısı farkı da 6'ya çıkacak.